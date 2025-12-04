日本政府据报容许央行12加息 每百日圆兑港元续企「5算」

据路透引述消息报道，日本央行可能在12月加息，将政策利率从0.5厘上调至0.75厘，为今年1月以来首次加息，并预计日本政府将容许这个决定。受加息预期推动，日圆汇价近期已明显走强，今日则轻微回吐约0.1%，其中美元兑日圆暂报155.38水平，每百日圆兑港元报5.009算。

「如果央行想加息，请自行决定」

报道引述一位消息人士指出，政府的立场是「如果日本央行想在本月加息，请自行决定」；另一位消息人士则称，政府已做好容许12月加息的准备。

事实上，日本央行行长植田和男周一发表讲话时，已表明将在本月考虑加息的利弊，被视为释出明确信号12月或加息，并导致市场预期12月加息的可能性达80%。

日本财务大臣片山皋月周二亦表示，政府与日本央行在经济评估方面之间「没有分歧」。即使是首相高市早苗身边被视为支持通货再膨胀的顾问也未有表示反对，其中包括政府小组成员Toshihiro Nagahama周三表示，如果日圆持续疲软，首相可能会接受12月加息。