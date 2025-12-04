Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政部下周三在港发行70亿人民币国债 息率最高1.88厘

宏观经济
更新时间：12:00 2025-12-04 HKT
发布时间：12:00 2025-12-04 HKT

国家财政部日前公布，将于下周三（10日）在港发行70亿人民币国债。本港金管局今日（4日）亦发公告宣布，财政部将在香港增发20亿人民币的2027年到期国债、30亿人民币的2028年到期国债，以及20亿人民币的2030年到期国债，并于12月10日进行投标，12月12日交收。

公告提到，2027国债、 2028国债和2030国债的年利率分别为1.75厘、1.8厘和1.88厘，分别于相关系列国债的最后一个利息支付日到期。每一系列的增发国债将以统一发行价格（即相关系列投标中成功获接纳的最低价格）以及已累积的利息发行。

每项投标均须以50万人民币或其整数倍数为单位，增发国债的价格报价变动幅度为万分之一（0.01%），保留小数点后两个位。投标结果将于金管局网站及迅清结算有限公司网站公布。

