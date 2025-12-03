德勤发布出海手册 企业改用价值链思维布局全球 香港能精准对接产业链

《施政报告》提出，成立内地企业「出海专班」，协助内地企业「走出去」。德勤中国发布《中国企业出海手册：香港基地，领航全球征途》，从新市场、新能力和新格局三大出海新趋势与全生命周期布局、及成功案例等方面，阐述香港对于支持中企出海的制度与功能优势。同日，德勤于香港正式启动「德勤出海专班」，为企业提供一站式出海专业服务。

注重输出品牌及技术 建立软实力

德勤中国华南区主管合伙人欧振兴表示，目前观察到中企出海已从传统的产品出口，转为以价值链思维布局全球，具体体现在新市场、新能力与新格局三大趋势。新市场方面，东盟、南美洲以及「一带一路」地区成为投资重点；新能力方面，新三样、医药与电商等新兴产业加快走出去，涵盖数字经济、绿色能源、人工智能等领域；新格局方面，企业不仅追求商业成功，更注重品牌、技术与管理经验的输出，同时强调社会价值与软实力的贡献。

知识产权保护成最大挑战

在中企出海的面临挑战方面，德勤中国战略和业务设计香港主管合伙人陈炜华表示，现时中企尤其是借助科技创新技术走出去的企业，出海遇到最大的关键问题在于知识产权保护，而中企出海遇到的另一难题则是如何提高品牌影响力，不过相信香港的科技中心和法律制度优势，能协助该些企业解决难题，包括协助企业落实品牌本地化和获悉市场需求。

香港独特地位难被模仿

德勤中国高级合伙人、前首席执行官曾顺福补充指，香港在「一国两制」框架下，配合近期各领域推出的政策措施，能够有效支援内地企业出海，内地企业透过香港出海可以降低隐形成本，如税务成本、外汇管制成本等。他续指，香港作为企业出海的基地优势显著，包括香港能够协助企业与全球科技生态系统接轨；现时香港可协助高端制造业企业实现上下游产业链的精准对接。并直言「香港简单的税务优惠或减税措施，较易被其他地区copy（复制），但香港的独特地位与综合优势则难以被模仿。」

企业会考虑落地成本

对于现时地缘政治风险对内地企业出海和资金流入香港造成的挑战。德勤中国并购交易服务全国主管合伙人陈康勤表示，接触中企出海案例时，观察到许多企业会系统性地进行国别风险分析，涉及对当地税制、营商环境、地缘政治，乃至反垄断规范、关税政策等多重因素的评估。尤其过去五年间，中国企业在拓展海外市场前，往往会做更充分的准备，并积极寻求专业机构的协作服务。他续指，综合考量各类风险是企业决策的关键因素之一，若落地成本过高，企业则可能会重新评估进入该市场的必要性。

出海专班协助未准备好企业完成计划

德勤中国香港市场及业务增长主管合伙人、资本市场服务部上市业务华南区主管合伙人吕志宏认为，地缘政治对对企业出海构成重大影响是香港的重要机遇所在。他解释，正因存在地缘政治因素，企业在拓展海外市场时会更加审慎，香港作为专业服务的优质提供者，无论在税务规划或法规架构方面，都能为企业提供关键的顾问建议，协助他们制定合适的策略，德勤在过去的30年间已协助1万家企业出海，同时德勤作为全球专业服务网络的一员，能通过各地分支机构，及时掌握各市场的最新规范与商业动态。吕还称，香港政府成立的出海专班，乃至德勤参与的专班工作，正是希望协助那些可能尚未完全做好上市准备、或正处于出海准备阶段的企业完成出海计划，因此从数字上来看，相信未来内地出海企业将必定会增加。

国际资金亚洲配置难完全避开中国

资金流入方面，陈康勤则表示，投资与融资本身具有周期性特点，过去几年由于中国经济的快速发展，全球基金在分配至亚洲时，对中国的配置比重往往是显著偏高，然而近两年出现了一个趋势，基金中国的配置比例有所调低，而其他亚洲国家如日本、印度的比重则相对提升。惟他亦直言，如果基金在亚洲配置中完全避开中国，实际上难以实现合理的区域资产布局，因此全球基金尽管短期内对中国资产出现一些配置调整，从周期角度来看，这属于市场的正常波动。

