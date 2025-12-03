Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

德动发布出海手册 企业改用价值链思维布局全球 香港能精准对接产业链

宏观经济
更新时间：18:32 2025-12-03 HKT
发布时间：18:32 2025-12-03 HKT

《施政报告》提出，成立内地企业「出海专班」，协助内地企业「走出去」。德动中国发布《中国企业出海手册：香港基地，领航全球征途》，从新市场、新能力和新格局三大出海新趋势与全生命周期布局、及成功案例等方面，阐述香港对于支持中企出海的制度与功能优势。同日，德勤于香港正式启动「德勤出海专班」，为企业提供一站式出海专业服务。

注重输出品牌及技术 建立软实力

德勤中国华南区主管合伙人欧振兴表示，目前观察到中企出海已从传统的产品出口，转为以价值链思维布局全球，具体体现在新市场、新能力与新格局三大趋势。新市场方面，东盟、南美洲以及「一带一路」地区成为投资重点；新能力方面，新三样、医药与电商等新兴产业加快走出去，涵盖数字经济、绿色能源、人工智能等领域；新格局方面，企业不仅追求商业成功，更注重品牌、技术与管理经验的输出，同时强调社会价值与软实力的贡献。

知识产权保护成最大挑战

在中企出海的面临挑战方面，德勤中国战略和业务设计主管合伙人陈伟华表示，现时中企尤其是借助科技创新技术走出去的企业，出海遇到最大的关键问题在于知识产权保护，而中企出海遇到的另一难题则是如何提高品牌影响力，不过相信香港的科技中心和法律制度优势，能协助该些企业解决难题，包括协助企业落实品牌本地化和获悉市场需求。

香港独特地位难被模仿

德勤中国高级合伙人、前首席执行官曾顺福补充指，香港在「一国两制」框架下，配合近期各领域推出的政策措施，能够有效支援内地企业出海，内地企业透过香港出海可以降低隐形成本，如税务成本、外汇管制成本等。他续指，香港作为企业出海的基地优势显著，包括香港能够协助企业与全球科技生态系统接轨；现时香港可协助高端制造业企业实现上下游产业链的精准对接。并直言「香港简单的税务优惠或减税措施，较易被其他地区copy（复制），但香港的独特地位与综合优势则难以被模仿。」

企业会考虑落地成本

对于现时地缘政治风险对内地企业出海和资金流入香港造成的挑战。德勤中国并购交易服务全国主管合伙人陈康勤表示，接触中企出海案例时，观察到许多企业会系统性地进行国别风险分析，涉及对当地税制、营商环境、地缘政治，乃至反垄断规范、关税政策等多重因素的评估。尤其过去五年间，中国企业在拓展海外市场前，往往会做更充分的准备，并积极寻求专业机构的协作服务。他续指，综合考量各类风险是企业决策的关键因素之一，若落地成本过高，企业则可能会重新评估进入该市场的必要性。

出海专班协助未准备好企业完成计划

德勤中国资本市场服务部华南区上市业务主管合伙人及数字资产香港主管合伙人吕志宏认为，地缘政治对对企业出海构成重大影响是香港的重要机遇所在。他解释，正因存在地缘政治因素，企业在拓展海外市场时会更加审慎，香港作为专业服务的优质提供者，无论在税务规划或法规架构方面，都能为企业提供关键的顾问建议，协助他们制定合适的策略，德勤在过去的30年间已协助1万家企业出海，同时德勤作为全球专业服务网络的一员，能通过各地分支机构，及时掌握各市场的最新规范与商业动态。吕还称，香港政府成立的出海专班，乃至德勤参与的专班工作，正是希望协助那些可能尚未完全做好上市准备、或正处于出海准备阶段的企业完成出海计划，因此从数字上来看，相信未来内地出海企业将必定会增加。

国际资金亚洲配置难完全避开中国

资金流入方面，陈康勤则表示，投资与融资本身具有周期性特点，过去几年由于中国经济的快速发展，全球基金在分配至亚洲时，对中国的配置比重往往是显著偏高，然而近两年出现了一个趋势，基金中国的配置比例有所调低，而其他亚洲国家如日本、印度的比重则相对提升。惟他亦直言，如果基金在亚洲配置中完全避开中国，实际上难以实现合理的区域资产布局，因此全球基金尽管短期内对中国资产出现一些配置调整，从周期角度来看，这属于市场的正常波动。
 

