Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜渣打推4项应急支援 提供现金援助及免息紧急贷款

宏观经济
更新时间：15:51 2025-12-03 HKT
发布时间：15:51 2025-12-03 HKT

渣打银行取消本月举行的客户节庆活动，将相关预算拨为额外捐款，同时向员工进行募捐，承诺对筹得的善款作等额配对，支援未来的重建工作。另外，渣打将推出4项应急支援措施，进一步协助受影响人士渡过难关。

伙保诚设20000元现金援助

一是与保诚保险合作，共同向因大埔火警仍然或曾经留院的每名合资格伤者提供一次性的20,000元现金援助，详情将稍后于该行及保诚保险的官方网页公布。

二是为受影响的现有客户提供高达50,000元、长达24个月的免息紧急贷款，协助其应付即时的开支需要；同时为受影响客户的按揭、私人及信用卡等贷款提供预先批核的6个月还款宽限期（包括本金和利息），并豁免相关罚息和手续费，以减轻即时资金压力。

专责小组每日检视客户需要

三是派出专责支援小组每日检视客户需要。由管理层领导的专责支援小组每日按最新状况及受影响客户的需求，检视各种支援措施，以迅速回应客户的迫切需求。大埔分行亦会派驻保险及按揭专责小队，即时处理保单及楼宇按揭相关的查询。

四是计划按情况安排流动分行到受影响人士的应急住宿地区，以提供基本银行服务，相关详情会适时于网页和社交媒体公布。

连同早前承诺捐予「大埔宏福苑援助基金」的1,000万元，渣打将继续密切关注受影响人士的需要，适时支援灾后复元工作。

此外，渣打提醒公众要时刻保持警惕，防范不法之徒借机行骗，若接到自称银行职员来电时，应核实来电者身份，切勿对可疑人士透露个人和银行帐户资料、密码等敏感资讯。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
21小时前
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 取回屋契证件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 13:56 HKT
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
2025-12-02 15:30 HKT
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 16:39 HKT
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
4小时前
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
影视圈
7小时前
02:46
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计156死 警方稍后交代火警最新情况
突发
6小时前
90年港姐季军梁小冰容貌突变极不自然惹热议 疑为冻龄「做手脚」 网民：完全认不出来
90年港姐季军梁小冰容貌突变极不自然惹热议 疑为冻龄「做手脚」 网民：完全认不出来
影视圈
2025-12-01 18:00 HKT