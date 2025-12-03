大埔宏福苑五级火｜渣打推4项应急支援 提供现金援助及免息紧急贷款

渣打银行取消本月举行的客户节庆活动，将相关预算拨为额外捐款，同时向员工进行募捐，承诺对筹得的善款作等额配对，支援未来的重建工作。另外，渣打将推出4项应急支援措施，进一步协助受影响人士渡过难关。

伙保诚设20000元现金援助

一是与保诚保险合作，共同向因大埔火警仍然或曾经留院的每名合资格伤者提供一次性的20,000元现金援助，详情将稍后于该行及保诚保险的官方网页公布。

二是为受影响的现有客户提供高达50,000元、长达24个月的免息紧急贷款，协助其应付即时的开支需要；同时为受影响客户的按揭、私人及信用卡等贷款提供预先批核的6个月还款宽限期（包括本金和利息），并豁免相关罚息和手续费，以减轻即时资金压力。

专责小组每日检视客户需要

三是派出专责支援小组每日检视客户需要。由管理层领导的专责支援小组每日按最新状况及受影响客户的需求，检视各种支援措施，以迅速回应客户的迫切需求。大埔分行亦会派驻保险及按揭专责小队，即时处理保单及楼宇按揭相关的查询。

四是计划按情况安排流动分行到受影响人士的应急住宿地区，以提供基本银行服务，相关详情会适时于网页和社交媒体公布。

连同早前承诺捐予「大埔宏福苑援助基金」的1,000万元，渣打将继续密切关注受影响人士的需要，适时支援灾后复元工作。

此外，渣打提醒公众要时刻保持警惕，防范不法之徒借机行骗，若接到自称银行职员来电时，应核实来电者身份，切勿对可疑人士透露个人和银行帐户资料、密码等敏感资讯。