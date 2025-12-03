Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄罗斯首发人民币主权债 总额达200亿 财长称需求超预期

更新时间：10:58 2025-12-03 HKT
发布时间：10:58 2025-12-03 HKT

俄罗斯首次发行人民币主权债。根据俄罗斯财政部发布声明显示，分两批发行了总额200亿元人民币（约28亿美元）的境内固定利率债券。

明年考虑发更多人民币主权债

据彭博报道，俄罗斯财长Anton Siluanov周二在莫斯科一场论坛上表示，政府的目标是为企业借款人建立一个基准，而本次发行规模原本目标为26亿美元，但需求超出预期，明年亦将考虑发行更多人民币主权债。他又提到，投资者主要对其中期限较短的一批债券更感兴趣。

声明显示，其中一批2029年2月到期的120亿元人民币债券票面利率为6厘；另一批2033年6月到期的80亿元人民币债券，票面利率则为7厘。

报道提到，俄罗斯在军事支出高企且石油收入下滑之际，正寻求增加借款。该国预算赤字预计将达创纪录的5.7万亿卢布，约占其GDP的2.6%。

