特朗普明年初揭晓储局新主席 暗示是哈塞特 嘲鲍威尔是「顽固公牛」

美国总统特朗普周二在白宫内阁会议上表示，计划于明年初宣布接任联储局主席的人选，并于同日暗示国家经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett）为接替现任主席鲍威尔的人选。他更批评鲍威尔为「一头顽固的公牛」，称其行动缓慢、做事谨慎。

当众称哈塞特「潜在主席」

特朗普透露，在与财政部长贝森特（Scott Bessent）及商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）协商下，原本约十人的候选名单「已缩小至一人」。早前贝森特曾指人选可能在圣诞节前后公布，但特朗普的最新言论将时间推迟至明年初。

在会议后的一场活动上，特朗普当场表示，「我想这里也有一位潜在的联储局主席。」他亦指出，哈塞特是值得受尊敬的人，并对其表达感谢。

斥鲍威尔行动慢 过于谨慎

数月以来，特朗普持续向联储局施压，希望配合其低利率政策主张。他周二再次批评鲍威尔，批评他行动过慢、过于谨慎，更形容鲍威尔是「一头顽固的公牛，大概不喜欢你的总统」。鲍威尔任期将于明年5月届满，这将是特朗普上任以来改变该机构决策方向的最大机会。