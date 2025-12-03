日本月内势加息 重燃日圆拆仓潮忧虑 专家称反应过大 「瑞郎已取代日圆成主流」

美国联储局12月减息预期升温之际，日本央行本月加息的机会亦大增，重燃市场对「日圆套息交易拆仓潮」的忧虑，更有分析指拆仓行动已在悄悄进行，因而拖累风险资产表现。不过，高富金融集团投资总监梁伟民接受《星岛头条》访问时派「定心丸」，指现时套息交易以零息的瑞士法郎为主流，即使出现日圆拆仓，其风险亦不及过往高。

财务大臣表态支持央行

日本央行行长植田和男周一（1日）在名古屋发表讲话，强烈暗示本月会加息，表明央行将在会议上「权衡利弊」后作出决定。他同日会见传媒时又指，央行与政府密切沟通，以此表明首相高市早苗也不反对加息。日本财务大臣片山皋月周二（2日）则表示，政府与日本央行对目前经济温和复苏的看法没有分歧，期望央行实施适当货币政策，持续及稳定地实现通胀目标。

日本央行去年7月底出乎市场预期加息0.15厘，触发大量日圆套息交易拆仓。

在日本加息机会大增下，市场重燃对日圆套息交易拆仓潮的忧虑。值得留意的是，日本央行于去年7月底出乎市场预期加息0.15厘，当时配合美国减息预期升温，触发大量日圆套息交易拆仓，曾拖累环球金融市场急挫。

所谓「日圆套息交易」，是指投资者借入低息的日圆，转而投资回报更高的资产，以赚取息差；不过，一旦日本加息或日圆升值，资金成本变高，投资者为偿还日圆贷款，便会抛售高收益资产。

策略师：套息交易正平仓

事实上，风险资产近日受压，尤以比特币跌势明显。据外媒引述加密货币交易公司Wintermute策略师Jasper De Maere指出，日本低息促成了套息交易，现在这些交易正在平仓，导致风险资产遭到抛售。Jacobs Investment Management创始人Ryan Jacobs亦表示，日本央行在经历数十年超宽松货币政策后，终于发出一个时代终结的信号，建议投资者留意日圆走强及日债收益率上升，可能会令资金从美国债券和股市抽走。

不过，梁伟民直言市场反应过大，相信拆仓潮暂时风险不大。他指，自去年日本加息以来，市场较多使用瑞郎作套息交易。瑞士央行今年6月央行减息0.25厘，将利率下调至零，他指出，现时瑞郎借贷成本比日圆更平，而且瑞郎处于高位，出现急升的可能性也较日圆低，所以不少人转向借瑞郎作套利交易、不再高度集中在日圆，令日圆的拆仓风险不及过往高。

拆仓潮还看日圆升值幅度

他又指，日圆拆仓潮主要看日圆的升值幅度，回看去年8月日圆是在短时间内急升近15%，但今次暂时升幅很小、1%也不足，明显拆仓应不会发生，除非日圆升值至150、145水平才会明显一些。

梁伟民指，加密货币在日本央行未暗示加息前已弱势。

另外，他相信日本央行本月即使加息，也不会持续地进行，会审视经济情况再决定，随时本月加息后又暂停很长时间。对于加密货币走势，在日本央行未暗示加息前已弱势，市场信心在「币圈爆仓潮」后持续低迷，资金流走自然会在试底，并相信现时8万美元为底部。