中港医疗融合成趋势 3类服务北上需求大 康健：定期有内地客南下｜中国宏观经济论坛

星岛新闻集团今日（2日）举行「中国宏观经济暨大湾区融合论坛2025」，在题为《医疗保险协同创新 健康湾区稳根基》的环节，由大湾区医疗专业发展协会创会会长萧英杰担任主持，问到香港与内地医疗融合情况，香港大学深圳医院院长张文智分享现时该院有21%的门诊量来自香港市民；住院量则占16%，可见港人北上需求庞大。康健国际医疗集团营运总监陈振康则提到，集团定期有内地南下客人，来港接受医疗服务，香港在高端医疗服务、药物等方面仍有优势。

保险业界推跨境联通服务

保诚保险首席客务营运及健康保障业务总监欧阳佩玲表示，本港医疗面临三大挑战，包括医疗通胀压力、人口老化、香港公营需求大也促使不少市民北上就医，保险业界针对这个趋势在产品设计上配合，举例有高端产品不论在内地或香港治疗，也提供相同保障；另外又跟多间内地医疗机构合作，提供包括跨境癌症联通服务，两地医护人员可视像合作。

展望两地医疗融合未来发展，欧阳佩玲（左二）表示保险公司正跟优质医疗机构合作。

张文智表示，香港大学深圳医院在数据上，已是香港市民北上深圳看病的首选，例如门诊量有21%来自香港市民，即每日6,000人接受门诊计，约1,200人是香港市民，而且每月也上升1至2%。住院量方面，包括入院治疗及手术，现时香港市民占16%。

部份手术在港等候时间长

接受服务主要有三方面，一是香港看病难、等候时间长的手术，如骨科换关节、心血管手术、白内障；其次是内地价格较香港便宜的牙医（内地称为口腔科）及中医门诊；第三则是体检，因内地体质素佳好及较便宜。

陈振康认为，两地医疗融合是自然趋势，也是自由选择，除了香港市民北上就医，集团也有内地病人来求诊，例如有长期病患者来港看家庭医生，因为对本地长期病患药物较有信心。

康健国际医疗集团营运总监陈振康。

展望两地医疗融合未来发展，欧阳佩玲表示保险公司正跟优质医疗机构合作，例如做好预先批核，直接处理医疗费用帐单；同时保险公司较早了解治疗方案，可减少滥用情况，亦减轻患者治疗康复过程的心理负担。

张文智提到，该院持续先行先试跨境医疗合作，先后有打通香港医疗券、疫情期间支援病人计划、跨境救护车等，最新则有电子病历互通等。他坦言两地融合必然发生，认为两地是差异性发展，而非竞争性发展。陈振康则希望不同持份者继续合作，进一步让大众市民负担得起医疗。

