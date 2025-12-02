林帼瑛称本港角色升级至「增值平台」 获国际资金加速配置｜中国宏观经济论坛

星岛新闻集团举行「中国宏观经济暨大湾区融合论坛2025」，署理政府经济顾问林帼瑛在主题演讲上表示，在不明朗的国际环境下，香港是投资者眼中最具吸引力的选项之一，过去一年多国际资金加速配置来港，又称香港的角色已从连接全球与内地，升级为将资本、企业与产业链精准对接到新市场、新机遇的增值平台。

林帼瑛指出，目前国际贸易格局聚焦区域协作、科技和资本跨境流动，增强供应链的韧性，减少对单一市场的依赖，在此背景下，「香港既要成为连接内地与世界的重要节点，也要成为内地企业、国际企业双向奔赴的首选平台。」她指，未来香港会主动对接国家的战略，用好香港的优势，进一步深化大湾区合作，推动香港更好融入和服务国家发展的大局，努力巩固和提升香港作为国家三大国际枢纽的定位。

她称，香港作为超级联系人，在连接内地与全球的资本、企业都发挥很关键桥梁的作用，举例指2024年香港外来直接投资（FDI）流入金额高达1260亿美元，排名全球第三；新股集资额在今年首10个月累计2160亿元，排名全球第一；而今年首11个月，恒生指数显著上升接近30%，为投资者带来可观的回报。

林帼瑛又指出，香港在全球经济贸易中发挥新功能，企业以更快、更低风险、更具竞争力进入市场，而内地企业在走出去的过程中，面对法规合规、知识产权保护、供应链管理与风险控制等挑战，多项需求正是香港的优势和价值。

她续称，目前越来越多内地和海外的企业在香港上市融资，设立财资管理中心、研发中心及区域总部，于2024年底，有接近一万家母公司在海外及内地的企业，选择香港作为基地，创历史新高。

在国际创科枢纽发展方面，林帼瑛指出，香港积极推动科技创新与产业创新融合，而港投公司充分发挥发挥资本的引领作用，「目前港投公司每1元的投资，至少带动6元的市场长期资金跟投」，除了推动技术突破，更吸引企业和人才在香港落户，形成完整的产业生态。她指出，自成立以来，港投公司已投资超过150个具前沿技术的项目，其中2家企业已在香港上市，并有10多家企业年内提交在港上市申请，涵盖半导体、医疗创新、氢能与储能等技术。

