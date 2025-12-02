星岛「中国宏观经济暨大湾区融合论坛2025」今举行 政商学界人士出席

星岛新闻集团今日（2日）举行「中国宏观经济暨大湾区融合论坛2025」，多位政商学界人士出席，并由署理政府经济顾问林帼瑛博士、京东集团副总裁兼首席经济学家沈建光博士、清华大学五道口金融学院不动产金融研究中心副主任兼高和资本执行合伙人周以升先生进行主旨演讲。

四个专题讨论

随著中国经济持续升级，新发展格局加快构建，新质生产力不断释放，人工智能正推动传统产业转型升级。 作为国家重大战略区域，粤港澳大湾区经济实力雄厚，创新动能强劲。香港凭借国际金融、航运及贸易中心的独特优势，在大湾区建设中发挥关键枢纽作用。是次论坛将聚焦这些关键议题，探讨区域协同与高质量发展新路径。

论坛第一部分： 《走向全球 企业出海战略布局与深耕策略》

主持 ：陈家强教授 (香港科技大学工商管理学院兼任教授)

论坛讲者：（排名不分先后）

关家明先生 (香港特别行政区特首政策组副组长)

毛振华教授 (香港特别行政区特首政策组研究策略专家组成员、香港大学经管学院教授)

李淑菁女士 (香港特别行政区政府投资推广署助理署长)

邓希炜教授 (香港大学协理副校长（环球事务）兼港大经管学院副院长（对外事务）)

陈正思女士 (香港机场管理局商务执行总监)

论坛第二部分： 《香港领航数字资产 变革机遇与挑战》

主持：章涛先生 (UD创办人及资深加密货币投资者)

论坛讲者：（排名不分先后）

区景麟博士 (香港金融发展局行政总监)

欧阳杞浚先生 (安拟集团总裁)

欧阳力恒先生 (波场TRON集团环球财务总监)

区伟志先生 (香港数码资产学会创办人)

梁启棠先生 (KGI凯基首席投资总监)

论坛第三部分： 《零售新时代 AI破局的消费趋势与行销策略》

主持：郑仲邦先生 (香港中小型企业联合会主席)

论坛讲者：（排名不分先后）

吴秀美女士 (新鸿基地产The Point行政总裁)

李思达先生 (Keeta香港连锁业务负责人)

严涤宇先生 (数码港人工智能与数据科学总监)

论坛第四部分： 《医疗保险协同创新 健康湾区稳根基》

主持：萧英杰先生 (大湾区医疗专业发展协会创会会长)

论坛讲者：（排名不分先后）

张文智教授 (香港大学深圳医院院长)

欧阳佩玲女士 (保诚保险首席客务营运及健康保障业务总监)

陈振康先生 (康健国际医疗集团营运总监)

【中国宏观经济暨大湾区融合论坛2025】详情

日期：2025年12月2日（星期二）

时间：上午9时至下午1时正

地点：香港丽思卡尔顿酒店 The Ritz-Carlton 3/F耀钻宴会厅

