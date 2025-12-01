Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

植田和男释明确信号12月或加息 日圆重上「5算」水平

宏观经济
更新时间：10:24 2025-12-01 HKT
发布时间：10:24 2025-12-01 HKT

日本央行行长植田和男周一发表讲话，释出明确信号12月或加息，令市场对加息预期升温，日本两年期国债息率升1个基点至1%，为2008年以来最高水平，日圆汇率亦见走强。美元兑日圆最新报155.58水平，即日圆汇价升约0.4%，而每百日圆兑港元则重上「5算」。

对经济前景预期正在上升

据彭博报道，植田和男表示，央行将权衡加息的利弊，并酌情做出决定。他又指，央行对经济前景的预期正在上升，但即使加息，货币政策环境仍将保持宽松。

目前掉期市场预计日本央行在12月19日公布政策时加息的可能性约为76%，到1月的会议上这一可能性将升至近90%；相比之下，两周前市场预计12月加息的可能性仅为30%。

此外，日本财务省计划增加发行短期债务，以支持日本首相高市早苗的经济刺激方案，其中2年期和5年期国债各增加3,000亿日圆，国库券则增加6.3万亿日圆，预计将对短期日本国债造成压力。

