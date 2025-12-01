Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普敲定下任储局主席人选 暗示积极推动减息 哈塞特成大热门

宏观经济
更新时间：10:00 2025-12-01 HKT
发布时间：10:00 2025-12-01 HKT

美国总统特朗普周日在空军一号上向记者表示，已敲定下任联储局主席人选，并暗示新主席将会积极推动降息。彭博早前引述消息人士透露，白宫国家经济委员会主任、特朗普首席经济顾问哈塞特为大热人选。受消息带动，10年期美债息曾跌至3.985厘，最新重上4厘关口，报4.036厘。

特朗普称，「我知道我要选谁了，没错，我们会正式宣布。」特朗普过去多次公开批评现任主席鲍威尔减息步伐缓慢。特朗普认为哈塞特在推动联储局更积极降息方面，与自己立场一致。哈塞特亦曾表示若获邀请愿接受此职务。

哈塞特：相关报道为「谣言」

哈塞特同日接受媒体采访时称，相关报道为「谣言」。他指出，刚完成的国债拍卖表现良好，且利率随之下降。他更直言，「我认为美国民众可以预期，特朗普将挑选一位能帮助他们获得更便宜车贷和更低按揭利率的人。」

美国财政部长贝森特负责此次人选遴选工作，他上周表示，特朗普可能在12月25日圣诞节前宣布提名。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
前区议员张锦雄。资料图片
大埔宏福苑五级火｜消息指警国安处拘捕2人 包括前区议员张锦雄
突发
10小时前
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
突发
4小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
12小时前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
19小时前
03:01
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 有单位结构损坏较严重
突发
11小时前
爱协指再救出91只动物，其中73只生还。爱协提供
大埔宏福苑五级火｜爱协：再救出91只动物 其中73只生还
突发
9小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
19小时前
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春 旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春  旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
影视圈
12小时前
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
影视圈
2025-11-30 09:00 HKT
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
00:25
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
社会
16小时前