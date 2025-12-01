特朗普敲定下任储局主席人选 暗示积极推动减息 哈塞特成大热门

美国总统特朗普周日在空军一号上向记者表示，已敲定下任联储局主席人选，并暗示新主席将会积极推动降息。彭博早前引述消息人士透露，白宫国家经济委员会主任、特朗普首席经济顾问哈塞特为大热人选。受消息带动，10年期美债息曾跌至3.985厘，最新重上4厘关口，报4.036厘。

特朗普称，「我知道我要选谁了，没错，我们会正式宣布。」特朗普过去多次公开批评现任主席鲍威尔减息步伐缓慢。特朗普认为哈塞特在推动联储局更积极降息方面，与自己立场一致。哈塞特亦曾表示若获邀请愿接受此职务。

哈塞特：相关报道为「谣言」

哈塞特同日接受媒体采访时称，相关报道为「谣言」。他指出，刚完成的国债拍卖表现良好，且利率随之下降。他更直言，「我认为美国民众可以预期，特朗普将挑选一位能帮助他们获得更便宜车贷和更低按揭利率的人。」

美国财政部长贝森特负责此次人选遴选工作，他上周表示，特朗普可能在12月25日圣诞节前宣布提名。