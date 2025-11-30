Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地11月制造业PMI升至49.2 仍逊预期及连续8个月处收缩区

宏观经济
国家统计局公布，内地11月制造业采购经理指数（PMI）为49.2，较前月上升0.2个百分点，惟低于市场预期的49.3，并连续8个月处于收缩区间。此外，非制造业PMI则降至49.5，较前月下降0.6个百分点，同样逊市场预期的50，并跌入收缩区间。至于综合PMI产出指数为49.7 ，较上月下降0.3个百分点，反映经济水平整体平稳。

小型企业PMI明显回升

从企业规模看，大型企业制造业PMI按月下降0.6至49.3；中、小型企业PMI分别为48.9和49.1，较上月升0.2和2个百分点。

从分类指数看，生产指数为50，较上月升0.3个百分点；新定单指数为49.2，较上月升0.4个百分点；原材料库存指数为47.3，较上月持平；从业人员指数为48.4 ，较上月升0.1个百分点；供应商配送时间指数则为50.1 ，较上月升0.1个百分点。

高技术制造业保持扩张

国统局服务业调查中心首席统计师霍丽慧解读指出，11月制造业PMI升至49.2，景气水平有所改善，其中原因包括产需两端改善、小型企业PMI明显回升、高技术制造业保持扩张，以及市场预期稳中有升。

非制造业商务活动方面，受假期效应消退等因素影响，服务业商务活动指数下降至49.5，较上月下降0.7个百分点；不过，建筑业商务活动指数为49.6 ，较上月升0.5个百分点，反映建筑业景气水平有所改善。

