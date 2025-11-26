Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日央行前理事称日圆弱势 下月加息机会增 日圆兑港元报「4.99算」

日本央行前理事门间一夫表示，日圆汇价近期走弱，将增加日本央行下月加息的可能性。日圆汇价今早有所回升，其中美元兑日圆微跌0.2%至155.75水平，每百日圆兑港元则报「4.99算」。

称没有必要等工资指标讯号

据外媒报道，门间一夫认为只要未有出现重大负面消息，日圆汇价仍维持在目前水平附近，12月加息的可能性就相当高，实在没有必要等待工资、物价或经济等指标发出更强劲的讯号才行动。

料政府准推进加息降通胀

他续指，日本新任首相高市早苗的主要优先事项之一是协助家庭应对高通胀，而日圆疲弱是政府应对物价上涨的最大障碍，因此预计她将会允许央行继续推进加息，以降低通胀所带来的影响，并可能提振日圆汇价。

不过，他仍然不排除央行会等到明年1月才加息，因届时将有更多数据来确认明年加薪形势及美国经济发展。

报道提到，日本央行行长植田和男上周在国会回答质询时表示，央行必须密切关注日圆疲弱对潜在通胀的影响，表明央行提高了警觉；日本财务大臣片山皋月上周亦大幅加强了政府对投机者警告，明确表示干预汇率是政府的选项之一。

此外，日本关键通胀指标上月加速升至3%，已使其连续3年半以上维持或高于日本央行2%的目标水平。

