特朗普签行政命令启动「创世使命」 与Nvidia等私营企业合作拓AI

宏观经济
更新时间：11:05 2025-11-25 HKT
发布时间：11:05 2025-11-25 HKT

据彭博报道，美国总统特朗普周一签署一项行政命令以启动「创世使命」，为联邦政府推动AI创新的一项努力。美国白宫科技政策办公室主任Michael Kratsios表示，该计划将加强政府各部门间的研究协调，更有效地整合AI工具，以实现更多科学突破。

「正处于一场科学革命边缘」

Kratsios补充，这项任务将利用能源部国家实验室的计算资源来获取联邦数据集，开展更多利用AI的实验，并预测这项工作将有助于缩短科学发现的时间。Kratsios更形容，「凭借AI力量，美国正处于一场科学革命的边缘」。

报道引述了一名高级政府官员表示，政府将与英伟达（Nvidia）、戴尔（Dell）、HPE及超微半导体（AMD）等私营企业合作，强化实验室的超级运算资源。

另外，官员们亦表示此举将加速材料工程、健康科学和能源领域的科学发现，并认为创新带来的成果有助提升产能及降低物价，也是政府回应选民对生活成本担忧而优先考虑的事项之一。

