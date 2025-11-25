卢特尼克称特朗普考虑准Nvidia向中国售先进晶片 正听取「许多不同顾问」意见

据彭博报道，美国商务部长卢特尼克表示，美国总统特朗普正在权衡是否允许英伟达（Nvidia）向中国出售先进的人工智能晶片，并将由其本人对此事作出最终决定。

卢特尼克称经济与国安存矛盾

卢特尼克表示，特朗普在决定有关潜在出口时正听取「许多不同顾问」的意见，又指特朗普「最了解」中国国家主席习近平。早前则有报道指出，美国官员正在初步讨论是否允许英伟达向中国销售H200人工智能晶片。

同时，卢特尼克承认在促进经济增长与保护国家安全之间存在矛盾，并指「你是想卖给中国一些晶片，让他们继续使用我们的技术和技术栈」，还是对他们说「看，我们不会卖给你们最先进的晶片。我们将暂缓销售，我们将亲自参与这场人工智能竞赛」。

或是2022年首次大幅放宽限制

报道又指，如果允许向中国销售H200晶片，将意味美国自2022年以来首次大幅放宽防止中国及其军方获取美国最先进技术而实施的限制措施，但任何此类举动都可能引发华盛顿国家安全鹰派的强烈反对，并已有议员推动立法阻止这一计划。

不过，与特朗普关系密切并保持频繁联系的英伟达行政总裁黄仁勋则迫切希望向中国销售产品。卢特尼克周一亦表示，黄仁勋有「充分理由」希望向中国销售，又称还有「大量其他人」认为这值得考虑。

此前，中国敦促本土公司不要购买特朗普今年早些时候批准出口的较低端H20晶片，导致英伟达仍被排除在中国AI晶片市场之外。