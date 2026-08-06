法国艺术家Jean Jullien新展览 纸片旅人进驻Janu Tokyo酒店

艺术早已融入日常生活，任何地方都能变身为展览空间，艺术其实近在咫尺，发生于生活的每个细节之中。法国艺术家Jean Jullien这样说：「十位意想不到的旅人已经入住Janu Tokyo。它们身形扁平，但色彩鲜明，似乎也有点迷失方向。如果你遇见其中一位，请别见外。」Jean Jullien创作的《The GUESTS》艺术展是一场非一般的展览，其标志性的「PAPERPEOPLE」（纸片人）成为了位于东京麻布台之丘（Azabudai Hills）中心的Janu Tokyo的特别来宾。是次的展场正是顶级奢华酒店品牌Aman旗下的首家姊妹品牌酒店。《TheGUESTS》展期由即日至9月30日，十位纸片旅人穿梭于酒店的不同空间及角落，引领宾客展开一场艺术探索体验，一同走进艺术家的奇妙创意世界。

「PAPER PEOPLE」融入不同空间

Jean Jullien的创作涵盖插画、绘画、雕塑、装置艺术及设计等多个领域，作品以粗黑的手绘线条配合鲜明大胆的色彩，以极简的构图精准传达核心意象，创作往往带有法式幽默与机智，以童真及轻松的视角看世界，予人温暖感之余亦会心微笑。「PAPER PEOPLE」（纸片人）是其代表作之一，于2021年在东京涩谷PARCO的展览中诞生，现已成为艺术家的标志象征。今次展览中，色彩鲜明的纸片人被构想为Janu Tokyo的「旅人」。其中九件作品分布于酒店不同的餐饮与社交空间，另一件则是入住宾客专属。纸片人有趣地融入各个场景，或于前台迎宾、或站在Janu Grill餐厅窗前眺望东京铁塔、又或在Janu Wellness Centre的泳池畔悠然休憩，形态自若。

此次展出的等身尺寸纸片人作品，由AD Japan采用派热克斯玻璃（Pyrex）材质制作，不仅能完美保留纸张细腻轻盈的视觉质感，更能与酒店极具现代感的设计相呼应，营造毫无违和感的有趣氛围。Jullien补充道：「此处是安放这些细腻角色的绝佳场所，因为它们与周围环境形成了鲜明对比。它们脆弱而轻盈，正如城市中匆匆而过的行人。」酒店更特意推出「Hide andSeek」住宿礼遇，透过文化交流与探索人与人之间的联系，让宾客沉浸于艺术家传递的愉悦感中，在其创意世界里发掘更多惊喜与可能。

文：E. Lam 图：Courtesy of Aman