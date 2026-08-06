LUXE STYLE｜独家专访亚洲十大焦点设计师Kit Wan 科幻美学建构时尚舞台

作为亚洲时尚盛事之一的CENTRESTAGE，一如以往，即将于9月初以一场ELITES时装展揭开序幕，过往为此焦点Fashion Show担大旗的时装设计师，都是已成功在国际市场闯出名堂的代表，包括内地的殿堂级时装大师郭培、首位以香港设计师身份跻身巴黎高订服领域的Robert Wun（云惟骏）。2026年的主角，正是同时活跃于香港和奥斯陆的时装设计师及视觉艺术家Kit Wan（温伟杰），他擅长以服装、多媒体装置、3D动画和音效设计为媒介，创造出具有个人风格的独特抽象现实作品。他又曾与多位知名艺人合作，为他们创作舞台服装，令人更期待这一次出自他手笔的个人品牌系列。

【从香港到北欧开展创作之路】

Kit Wan毕业于香港理工大学纺织及服装学系，其后前往北欧挪威，在奥斯陆的Oslo National Academy of the Arts修读硕士课程，他的作品舞台感强烈且富有力量，创作灵感源于人类与科技之间的互动，当中融合机械美学、漫画和科幻次文化。在学期间，他曾获挪威艺术委员会颁发的Young Artist Work奖学金，其硕士毕业作品更被挪威国家博物馆永久收藏。他的作品亦被刊登于《纽约时报》、《GQ》及《VOGUE》等国际媒体中，更曾登上英国欧洲歌唱大赛与美国格林美奖等世界级舞台。他完成学业后，成立个人同名工作室Kit Wan Studios，又曾与Apple、Lenovo和Samsung等国际品牌合作，并为丹麦的Hotel Pro Forma（国际表演艺术剧团与制作公司）设计戏服。到了2020年，Kit Wan开始为多位亚洲顶尖歌手设计舞台服饰，香港艺人包括郭富城、张敬轩、张天赋、杨千嬅、谢霆锋及陈蕾等；海外艺人就有Teddy Swims、Alan Cumming等。

Mirror成员Jeremy李骏杰的首张个人专辑《RISE IN LOVE》封面形象，那件「Athena Hairdress」头饰正是出自Kit Wan手笔。

C AllStar音乐专辑《人类世Anthropocene》的服饰及形象设计均出自Kit Wan之手。

2020年为《张敬轩×香港中乐团盛乐演唱会》而设计的作品，灵感源于中国传统戏曲服饰，并注入机械视觉元素，融合未来与浪漫主义。整套服装采用逾万颗珍珠与施华洛世奇水晶，由7人团队耗时约500小时完成。

【时装工坊感受匠艺能量】

把时装化身成别具个性的艺术品，同时融合流行文化、前卫、大胆且具实验性的美学基因，又将金属工艺完美结合其中，让这位视觉艺术家突破了时装设计师的创意维度，打造出品牌专属的视觉语言。从专访之中，大家或可走近Kit Wan，进一步了解他的天马行空世界。

首先问及Kit Wan为何会爱上时装，又是怎样加入此行业的，他称最先让他迷上时装的是他的祖母，因她过去经常请来裁缝师傅为其量身订制唐装或旗袍。直至接触到如Hussein Chalayan及已故的Alexander McQueen等伟人设计师的作品时，Kit Wan直言被他们所创造的设计力量而感受到极大震撼。当他亲眼目睹时装工坊的运作，更激发起他对表演服装设计的兴趣，「看到团队内部的协同作用，所有匠师一起专注以作品叙事，工坊中所迸发的能量和创造力，最终透过现场演出达到高潮，我正可借着自己的作品，为这种情感体验贡献一份力量。」

Kit Wan曾为多位香港顶流歌手设计过令人印象深刻的舞台服装。问到如何开始创作及相关的设计流程又是怎样的，他坦言跟所有合作伙伴的工作流程都是先研究他们的作品，试着理解他们的创作理念，更会聆听他们的音乐作品。他续说：「我会尝试在整个Show的脉络，寻找他们期望在整个表演项目所诠释主题及方式。我明白这是一个循环的创作过程，期间需要不断的沟通互动。但这对我而言，才是乐趣所在，可以跟不同的艺人及其团队合作，让我更欣赏及尊重他们。」

【结合科技与工艺的艺术家】

本身的设计作品融合了媲美高级订制服的工艺，还运用了独特的素材及3D虚拟技术制作。Kit Wan对AI人工智能科技应用于时装的生产，以至虚拟时尚领域，可有特别的看法与期待？他谓：「在我的职业生涯早期，别人将我视之为一位融合科技与工艺的艺术家，至今我仍觉得这是事实，但我更热衷于技术和人手工艺，因此将目前的系列定名为『MUTANT/MYTHOLOGY』（变异/神话）。我认为AI会像其他工具一样，成为社会需要学习使用的工具。但我希望能够更深入地探索具有历史价值的工艺和传统的做法，并将它们与科技互相融合。我喜欢透过对比进行创作，可以想像未来，会是循此方向发展的。」

访问最后谈及今天作为一个设计师需要具备哪些特质，Kit Wan答道：「每当我遇到年轻的设计师、学生，又或富创意的人时，我给他们的最好建议就是以自己真实的声音来创作。这是从事艺术创作最重要的东西。我的创作过程可能不适合其他人，反之亦然。在一个每人都可以或应该从自己独特的视角进行创作的世界里，这不是一件很棒的事吗？我会努力保持好奇心，不断提问，解决问题，最重要的是专注于作品本身，而不是渴望成为『有影响力的人』，所谓的影响力通常是来自一系列可以让你和身边的人引以为傲的作品。」

如果认同时装是说故事与叙事的媒介，那么穿搭就是情绪的表达方式。即将于下月初举行、由Kit Wan创作的一场以「传统与未来同场演出」为大前提的舞台表演，确实令人期待。

文：Maisie Lau 图：Kit Wan及HKTDC提供