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LUXE STYLE │ Mikimoto L'éclat全新高级珠宝亚洲巡展启航 全球代言人华丽亮相北京首站

Luxe Style
更新时间：19:02 2026-08-03 HKT
发布时间：19:02 2026-08-03 HKT

日本著名珍珠珠宝品牌Mikimoto的全新L'éclat高级珠宝系列面世，而新系列的亚洲巡展亦随即展开，首站选址北京。上周假北京前门文华东方酒店举行盛大启幕礼，品牌全球代言人迪丽热巴及宋威龙穿戴系列最新高级珠宝盛装赴会。

Mikimoto高级珠宝系列亚洲巡展 北京首站星光熠熠

今次展览主题当然取自系列名字「L'éclat」，此乃源自法语，意为「璀璨的光芒」。从珍珠的温润光泽到钻石与彩色宝石的闪烁火花，「L'éclat」系列如同一道道灵感之光，点亮了珠宝世界。新系列凝聚Mikimoto的「光」、「能量爆发」、「想像力火花」带来的灵感，将珍珠的温润光泽与钻石、彩色宝石的璀璨火花交织，锻造出一件件富于艺术表现力的珍珠瑰宝。每一件作品，都是对「光」的独特诠释——时而如晨曦初露般温柔，时而如星辰迸发般璀璨。全新共59件顶级珠宝作品以珍珠、钻石与彩色宝石设计，外形独特之余亦别具匠心。如其中品牌全球代言人迪丽热巴佩戴的18K白金项链，配以日本Akoya珍珠、白南洋珍珠及钻石白南洋珍珠，配衬同系列18K白金耳环，光芒四射。同是品牌全球代言人的宋威龙，则配衬系列中的18K白金胸针，配以白南洋珍珠、海蓝宝石、碧玺、蓝宝石、钻石及珍珠母贝珍珠，以同不同色系层层铺陈，贵气十足。另中国超模奚梦瑶亦配戴系列最新高级珠宝高贵亮相盛会。

L'éclat高级珠宝新作 从「光」与「宇宙」最灵感

品牌今次最新力作以「光」与「宇宙」为灵感，将深邃内敛的珍珠与璀璨钻石、彩色宝石完美交织，谱写出多款令人心醉神迷的珠宝杰作。当中焦点作是一条L'éclat Solaire 18K白金项链，配以日本Akoya珍珠、 碧玺、 蓝宝石、祖母绿及钻石，中央镶嵌的一颗重达104.52卡的碧玺最抢眼，仿佛将极致光芒定格于颈间。另一枚艺术感浓厚的L'éclat  18K白金胸针，由帕拉伊巴碧玺、日本Akoya珍珠、蓝锆石、蓝宝石与钻石镶嵌而成，透过细腻的色彩层次与流畅的线条结构，生动勾勒出光影的变幻姿态。L'éclat Stellaire 18K白金头饰珠宝则配以日本Akoya珍珠、白南洋珍珠及钻石，细致顺应头部曲线，柔美弧线轻盈贴合，展现Mikimoto卓越工艺之美。

 

文：E. Lam  图：品牌提供

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