LUXE STYLE | 七夕节情人礼赠 Balenciaga/De Beers/Loewe/Loro Piana/MCM节日限定精选

七夕节源于牛郎织女的故事，这个元宵以外的东方情人节，为一向重视亚洲，尤其中国内地市场的国际品牌制造商机。她们有的推出节日限定系列；有的为配合最新秋季系列上架而特别炮制七夕主题宣传企划，吸引情人们找个好借口互送心意礼物。

星级品牌大使协力传达爱意

为配合内地消费及宣布氛围，国际名牌都会邀来既拥有知名度与人气，其形象亦跟品牌本身匹配的明星担任代言人或品牌大使，就像刚再为人母的汤唯，还有火红的内地男星檀健次，皆是世界级钻石品牌De Beers London的星级代言人，二人为品牌于英伦敦拍摄了一辑唯美的七夕宣传片，并借着标志性的Portraits of Nature蝴蝶系列及Lotus by DE BEERS 莲花系列钻饰，重点诠释妙曼动人的情感，以及爱的纯粹。

几乎每年也总会为迎接七夕佳节推出限定系列，同时拍摄相关主题宣传企划的Loewe，今年亦不忘找来品牌大使蒋奇明参与以《爱，在言语之外》为主题的广告企划。此企划是从默剧艺术启发灵感创作，并以三部短片组成，透过三段发生在不同场景、自成章节的故事描绘爱的不同维度，以及偶遇时刻的心神交汇。品牌的七夕限定系列以Mini Scarf手袋与Scarf肩袋作为核心单品，标志性的绳结廓形令新设计更显别致。配合大热的Bag Charm潮流，灵感源自中国传统爱情信物「相思豆」的Lovebean挂饰，象征情人之间的深情与思念。

另一边厢，Balenciaga就邀请现实生活中的情侣罗伟与李灵一起演绎七夕宣传企划，二人常以充满故事感的摄影作品于社交媒体分享浪漫日常，收获大量追随者。在今次的影像之中，他们在彼此的手上轻轻绘画图案的互动画面，再加上品牌同步推出的动画表情，并将这些创意图案转化成糖果，象征值得分享、共同品尝的甜蜜爱意。至于品牌新推的七夕26系列，就包罗男女装T恤、卫衣、衬衫、运动短裤、牛仔外套、迷你半身裙、棒球帽等。

七夕限定可爱玩偶化身创意担当

各式其色的绒毛玩偶，近年已成为时尚界大热流行挂饰，当然亦是不少品牌粉丝的收藏品，本身早已采用品牌优质羊毛面料制作可爱动物玩偶的Loro Piana，特别为今年的七夕推出限量系列，当中正包括多款绒毛玩偶。

别具创意的新推绒毛玩偶更以情侣姿态现身七夕主题形象企划，分别演绎品牌最新的男女装新品，穿戴限定服饰系列中的成衣、帽款及配件，透过充满童趣与想像力的方式，表达浓情蜜意。说到新登场的系列衣饰，今年Loro Piana运用全新的图案如腰果花等，配合高级面料的质感与色彩，以沙褐色、棕褐色和海军蓝为主调，带来可灵活穿搭出都市与假日休闲造型的百搭单品。

文：Maisie Lau 图：各品牌提供