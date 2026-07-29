LUXE STYLE │ Loro Piana价值逾万元羊绒雨伞 独家技术令茄士咩具防泼水功能

一把雨伞价值$13,400 ！Loro Piana这把羊绒（Cashmere）雨伞，即时为下雨天增添别样的仪式感！

万元羊绒雨伞贵在哪里 ?

在时尚界，「奢华」往往源于将极致工艺融入实用生活。踏入夏日连绵雨季，每天出门撑着雨伞，到处都是湿漉漉的，难免影响心情。但若告诉你知一把雨伞价值 $13,400，即彻底打破大家对传统雨具的想像，也完美诠释「低调奢华」（Quiet Luxury）的美学理念，摇身一变成为随身携带的生活艺术品。想像撑着一把逾万元的雨伞在雨中漫步，画面顿时变得多美好！

究竟Loro Piana这把伞子贵在那里？伞面采用品牌的顶级羊绒制成，并结合独家的Storm System专利技术与三层防泼水薄膜，令羊绒面料具备卓越的防水性能，同时又不失毛料特有的温润视觉与触感。伞内则衬以经典的Kummel色调点缀，再搭配光滑的枫木手柄，处处体现意大利工匠的精湛技艺。

被誉为「软黄金」的羊绒

羊绒（Cashmere）被外界誉为「纤维宝石」或「软黄金」，其价值主要源于天然稀有性、卓越功能特性及繁复的制作工艺。羊绒乃非一般的羊毛（Wool），而是特指克什米尔山羊在严冬时为御寒而长在表皮外层下的细软绒毛。一只山羊一年仅能梳下约 150至200克的可用羊绒，一件标准剪裁羊绒衫通常约需要 300至500克的羊绒（视乎衣服厚度、针织密度与尺寸而定），矜贵之处一望而知。

文：E. Lam 图：Loro Piana