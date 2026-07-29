Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

LUXE STYLE │ Loro Piana价值逾万元羊绒雨伞 独家技术令茄士咩具防泼水功能

Luxe Style
更新时间：17:14 2026-07-29 HKT
发布时间：17:14 2026-07-29 HKT

一把雨伞价值$13,400 ！Loro Piana这把羊绒（Cashmere）雨伞，即时为下雨天增添别样的仪式感！

万元羊绒雨伞贵在哪里 ?

在时尚界，「奢华」往往源于将极致工艺融入实用生活。踏入夏日连绵雨季，每天出门撑着雨伞，到处都是湿漉漉的，难免影响心情。但若告诉你知一把雨伞价值 $13,400，即彻底打破大家对传统雨具的想像，也完美诠释「低调奢华」（Quiet Luxury）的美学理念，摇身一变成为随身携带的生活艺术品。想像撑着一把逾万元的雨伞在雨中漫步，画面顿时变得多美好！

究竟Loro Piana这把伞子贵在那里？伞面采用品牌的顶级羊绒制成，并结合独家的Storm System专利技术与三层防泼水薄膜，令羊绒面料具备卓越的防水性能，同时又不失毛料特有的温润视觉与触感。伞内则衬以经典的Kummel色调点缀，再搭配光滑的枫木手柄，处处体现意大利工匠的精湛技艺。

被誉为「软黄金」的羊绒

羊绒（Cashmere）被外界誉为「纤维宝石」或「软黄金」，其价值主要源于天然稀有性、卓越功能特性及繁复的制作工艺。羊绒乃非一般的羊毛（Wool），而是特指克什米尔山羊在严冬时为御寒而长在表皮外层下的细软绒毛。一只山羊一年仅能梳下约 150至200克的可用羊绒，一件标准剪裁羊绒衫通常约需要 300至500克的羊绒（视乎衣服厚度、针织密度与尺寸而定），矜贵之处一望而知。

文：E. Lam   图：Loro Piana

最Hit
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
社会
4小时前
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
影视圈
3小时前
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
影视圈
22小时前
熊本地震｜高市早苗：至今造成13死 网民纷纷上传各地灾情画面︱不断更新
02:32
熊本地震｜死亡人数升至13人 中国外交部：对遇难者表示哀悼︱不断更新
即时国际
1小时前
台风白海豚正往日本方向前进。
01:36
熊本地震｜「白海豚」成超强台风  直扑九州或影响救灾？
即时国际
4小时前
全港10大西饼店长者优惠！乐悠咭/长者咭买面包高达9折 东海堂/圣安娜/A-1 Bakery
全港10大西饼店长者优惠！乐悠咭/长者咭买面包高达9折 东海堂/圣安娜/A-1 Bakery
饮食
2026-07-28 17:27 HKT
香港足球盛会2026｜夏兰特确认缺席访港 罗淑佩：重金「请佢嚟饮杯凉茶」无意思（附曼城访港全名单）
02:32
香港足球盛会2026｜夏兰特确认缺席访港 罗淑佩：重金「请佢嚟饮杯凉茶」无意思（附曼城访港全名单）
社会
6小时前
佳宝超市8折优惠强势回归！一连四日 全场蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货劲减
佳宝超市8折优惠强势回归！一连四日 全场蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货劲减
饮食
4小时前
滕丽名取消关注林淑敏疑不和到出面 《爱回家》煞科受访面阻阻 吕慧仪夹中间超尴尬？
01:29
滕丽名取消关注林淑敏疑不和到出面 《爱回家》煞科受访面阻阻 吕慧仪夹中间超尴尬？
影视圈
3小时前
熊本7.1级地震｜游日港女亲历地裂「飞砖撞嘴」 徬徨独游遇同乡「神救援」 网民泪推：香港人守望相助｜Juicy叮
熊本7.1级地震｜游日港女亲历地裂「飞砖撞嘴」 徬徨独游遇同乡「神救援」 网民泪推：香港人守望相助｜Juicy叮
时事热话
7小时前