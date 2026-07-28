LUXE STYLE｜Nana Watanabe将纺织跟珠宝连成一体 编造大自然梦剧场

不少珠宝品牌设计师，都喜爱从大自然寻找创作灵感，天空、海洋、花鸟虫鱼，甚至一根草，皆可透过贵金属及璀璨宝石幻化成闪烁耀目的珠宝作品。珠宝制作考究人手工艺，然而大家又可会将纺织技术跟珠宝连成一体？！

Nana Watanabe，一个来自日本的设计师同名品牌，出售的正是将艺术、纺织、手艺、珠宝互相联系的精致首饰作品。今年5月，既是艺术家又是设计师的Nana Watanabe（渡边奈奈），以其作品「Flora Octopus Brooch」在公认为国际最大型年度设计比赛之一的意大利A' Design Award 2026中荣获铜奖。

Nana在日本乡村长大，现居东京，从小就对大自然充满热爱。她透过珠宝设计，构思出一个包容多元的理想世界。其设计灵感来自世界各地的传统刺绣、纺织品与自然元素，借着作品呈现永恒的魅力。由作品的构图设计、裁剪、缝纫，以至刺绣各个环节，艺术家都亲自参与其中。虽称作纺织珠宝，但其实所有作品都会不使用贵金属或任何矿物与宝石，只是以织物作为主要材料，借此体现艺术家将设计视为传递幸福和美丽的媒介的概念，同时坚持可持续性和美学本质的吸引力。在Nana的理念里，珠宝可以更加轻盈舒适；更加自由；更加个人化人。每一件作品都可以让人重新拥抱大自然，并跟穿戴者的心灵产生微妙的共鸣。

文：Maisie Lau 图：Cocktail Select Shop、Nana Watanabe官网

