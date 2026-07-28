LUXE STYLE │《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》余下5场今开锣 细数陈卓贤身上三大品牌珠宝

陈卓贤现正于启德体艺馆举行的《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》个人演唱会，头四场日前完成，经过昨日（7月27日）休息天，今晚继续余下的五场演出。每晚Ian都以不同主题登场，趁下半Part未展开，今日细数及回味一下之前的不同造型及佩戴的名贵珠宝，当中包罗三大著名珠宝品牌，分别是Tiffany & Co. 、Chaumet及Boucheron，每个品牌都有其Signature Design，跟Ian的不同造型一拍即合。

Jean Schlumberger by Tiffany传奇大师胸针点亮造型

Jean Schlumberger by Tiffany星形胸针。

Tiffany HardWear系列项链。

Sixteen Stone by Tiffany系列钻石指环。

Jean Schlumberger by Tiffany胸针。

Ian之前选戴的Tiffany & Co. 高级珠宝系列，包括出自品牌传奇大师之手的Jean Schlumberger by Tiffany胸针，为西装造型添上华丽感。此外，Ian大Show肌肉的背心造型则搭配品牌经典的Tiffany HardWear系列及Sixteen Stone by Tiffany系列，璀璨光芒更加吸睛。

Chaumet经典系列 蜜蜂系列别具个性

Bee de Chaumet胸针。

Bee de Chaumet极具当代时尚造型的戒指。

全新L’Épi de Blé de Chaumet 麦穗系列胸针。

Ian佩戴了Chaumet 多款不同珠宝，包括 Bee de Chaumet、Œillet、Épi de Blé 及 Liens 等系列的项链、戒指及胸针，不仅为他的舞台风采增添高雅格调，同时也呼应演唱会主题。其中Bee de Chaumet一枚极具当代时尚造型的戒指，环绕手指，钻石闪闪生辉，引人注目。全新L’Épi de Blé de Chaumet 麦穗系列，黄金质感尽显尊贵气韵，立体细致的麦穗造型胸针铺镶上明亮式切割美钻，闪烁耀眼。

Boucheron Quatre系列指环黑白有型

以Boucheron Serpent Bohème白金密镶钻石长项链的吊坠以胸针形式配戴。

Boucheron Flèche 白金密镶钻石胸针。

Ian上周六则佩戴了Boucheron的Quatre Black系列白金密镶钻石和黑色PVD Mini 指环、 Quatre Double White系列白金密镶钻石和白色陶瓷窄版指环，以及 Flèche白金密镶钻石胸针。 Encore 舞台亦选戴Quatre Black系列白金密镶钻石和黑色 PVD 宽版指环、 Quatre Black系列白金密镶钻石和黑色 PVD Mini戒指、 Quatre Double White系列白金密镶钻石和白色陶瓷窄版指环、 Quatre Radiant系列铂金结婚指环，以及 Serpent Bohème白金密镶钻石长项链，更将吊坠以胸针形式配戴。

文：E. Lam 图：品牌提供