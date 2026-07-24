LUXE STYLE │ 专访澳洲艺术家CJ Hendry 重临香港与太古广场打造梦幻世界 从juju world看艺术与时尚

香港人对澳洲艺术家CJ Hendry （IG @cj_hendry）的认识，或许源于她先前与拍卖行的慈善合作，又或是早前于中环海滨打造的毛绒绒Flower Market。今次重临香港，她与太古广场合办首个「juju world」大型艺术体验，由即日至8月16日与众同乐！「juju」究竟是谁？他是CJ Hendry创作的人气角色，凭借一双标志性垂耳、一只以花朵点缀的眼睛，以及玩味大足的个性吸引众人见光。今次这个沉浸式juju异想世界，不仅带来丰富的互动体验，更推出一系列香港限定收藏品，引领今夏文化艺术与零售体验新热潮。

艺术无处不在，涉猎的范畴极广，而时尚与艺术的关系更是环环相扣。近年IP角色成为潮流文化主流，juju既是艺术品，也是当代潮流文化中的瞩目焦点。究竟CJ Hendry如何看待艺术与时尚之间的关系？今次来港行程紧凑，非常感谢她在百忙中抽空跟接受《LUXE STYLE》的专访，尽管只是简短交谈，但字里行间都能深切感受到这位艺术家满满的正能量。

CJ Hendry心目中触摸得到的艺术

C：CJ Hendry L：《LUXE STYLE》

L：分享一下「juju world」诞生的由来？甚么灵感促使你在今夏将这个大型版本juju带来香港金钟太古广场？

C：juju的诞生，源于我希望能创造出超越单纯画作或展览的存在——一件可真正触摸、收藏并带回家的艺术品。我一直以来都想打破常规，让人们能够亲手掌握艺术。香港在我的艺术旅程中一直扮演重要角色，这次能在太古广场打造大型「juju world」，对我而言就像是一场回家之旅。

L：这次的「juju world」展览与过往有何不同？你对这里的整体氛围感受如何？

C：juju到访每个城市时都会展现出其独一无二的个性——我从不复制相同的体验。这次在香港，没有打造单一的大型造景，而而是融汇了三个独特瞬间：一座巨型雕塑艺术品、一面延伸视野的无限镜装置，以及一个被数百只juju毛公仔温柔包围的梦幻领域。太古广场坐落于核心地带且交通便利，这种热闹与亲民的氛围，让juju world得以锐变成真正完美的异想世界。

L：今次你为juju添加了哪些新元素？你希望大家参观完后，能带走甚么样的收获或感受？

C：我们推出了九款香港限定的独家配色，并特别准备了扭蛋机及各式配件，包括首度登场的可更换「花朵眼睛」，希望大家可以打造出专属自己的独有juju。我希望大家带着惊奇与好奇心踏出juju world，愿每一位都能展露笑容，透过触摸展品重拾赤子之心，沉浸惊喜之中。

L：时下不少热门IP角色都会与不同品牌或跨界别单位合作。你未来会考虑让juju与高端时尚品牌联名吗？

C：我认为juju如果能在时尚界发展，是一件非常有趣的事！特别是这个角色本身极具个性，同时充满色彩与客制化概念。于我而言，跨界合作绝不能只是将两个品牌标志硬拼在一起，我希望能与一个真正为juju注入新生命的品牌合作，无论是透过服装、配件、材质，甚至全新的体验。最理想的，当然是双方都能将彼此推向意想不到的新领域。

L：你如何看待当前艺术与时尚之间的对话？在你的创作过程中，是否也曾从时尚中获得启发？

C：我认为艺术与时尚之间一直有着非常微妙且有趣的关系，两者探讨的都是身份认同、品味、文化，以及人们选择表达自我的方式。时至今天，两者之间的界线似乎变得不再那么重要，艺术的展现形式可以极其丰富多样，而时尚也不用纯粹只为了功能性而存在。时尚绝对带给我许多灵感，但更多的是透过色彩、材质、比例及事物的呈现方式来启发我，而非盲目随波逐流。我会观察一件物品是如何被制造、触感如何、该如何被展示，以及人们会如何与产生互动。

访问最后她热情地送上一句：「Thank you so much! I'll definitely keep LUXE STYLE in mind and see what might be possible 」（非常感谢！我一定会把《LUXE STYLE》放在心上，期待未来各种合作的可能性。）期望不久的将来，再见到CJ Hendry为大家带来更多惊喜与无限可能！

「juju world」

日期:即日至8月16日

时间:10:00am至 10:00pm

地点: 金钟太古广场LG1层 Garden Court

入场方法:毋须登记入场

香港限定礼品

CJ Hendry以香港的璀璨活力为灵感，推出全球独家的九款基本版香港限定juju盲盒，并加推五款惊喜限量隐藏版盲盒，各珍藏于特制的闪亮收藏铁罐中。同场设多款扭蛋机，包罗玩味配饰如可替换的花朵眼睛、衣服、发绳、耳环等。另外，亦有售帽子、Tote Bag、T恤等时尚单品。

「juju world 礼品店」及「juju 配饰扭蛋站」

日期:即日至8月16日

时间:11:00am至9:00pm

地点:金钟太古广场L1层

入场方法：透过 above 会员预约或即场排队取票

文：E. Lam 图：太古广场提供