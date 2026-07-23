LUXE STYLE │ 全新高级瑰宝All About Bold震撼视觉 传奇巨钻领航开创珠宝新视野

在高级珠宝（High Jewellery）世界中，「Bold」不仅 是一种视觉风格，更是将珠宝淬炼为纯粹艺术的灵魂态度。焦点凝聚于夸张体积与跨界材质的碰撞，以极致工艺 诠释「Powerful Jewel」的前卫美学。「Bold」最直观的体现，莫过于巨型主石（Statement Stones）的震撼演绎。数十卡以至逾百卡的磅礴、色彩浓 艳且切割独特的彩宝与美钻，无疑能瞬间锁定焦点。在 此之上，大胆的色彩碰撞（Colour Blocking）也以强烈的 对比张力，重塑现代装饰艺术（Art Deco）的新颖格调。 近年，珠宝设计亦注入大量解构几何与利落线条，即使 是传统的花草意象，在多元形式的破格演绎下，也褪去娇柔，呈现硬朗的时尚风骨。

稀世钻石细诉由来

Statement Stones对于高级珠宝作 品来说是灵魂所在，而背后蕴含传奇 故事的主石更能锦上添花，成为震撼 视觉的核心要素。今年创立90周年的 Fred，其高级珠宝系列三部曲迎来最终 章——《Monsieur Fred Golden Light》， 以璀璨光影谱写一段关于阳光的品牌 叙事。品牌又首度将传奇黄钻「Soleil d'Or」镶嵌于高级珠宝作品中，透过胸 甲式项链完美呈现重达101.57卡的原 石。这枚传奇黄钻由FRED Samuel于 1977年首度发现，在尚未镶嵌于任何 珠宝作品之前便已售出，随后一度消 失于世人视野，直至2021年才由Fred副 总裁暨艺术总监Valérie Samuel及品牌 家族后人购回。这条镶嵌逾百卡原石 的顶级项链被列为非卖珍藏，为此， 品牌特意打造了一款镶嵌逾11卡黄钻 的变奏版本，边缘巧妙镶嵌黄钻与白 钻，构成双重光环，细腻勾勒出Soleil d'Or最初的经典轮廓，配以恍如编织喱 士般的项链结构，温柔贴合肌肤。 同样来自法国的Messika，全新Le Okavango Blue项链是品牌最新Terres de Contrastes高级珠宝系列的灵魂之作。Le Okavango Blue蓝钻于2018年开采自波札 那的Orapa矿区，是当地至今发掘出体 量最大且极其珍罕的稀世蓝钻。原石重 达41.11卡，经工匠精心打磨后重20.46 卡，并荣获深彩蓝（Fancy Deep Blue）的 顶级评级。这杰作一方面承袭18世纪经 典Marguerite（雏菊式）镶嵌工艺，另方 面又注入品牌经典Rivière钻石项链流畅 灵动的优雅线条。

重新演绎经典象征

山茶花、星星、太阳与狮子，构成Gabrielle Chanel创作宇宙的核心意象，体现品牌珠宝艺术承载的文化与 象征意涵。Chanel全新「Signes & Symboles」高级珠宝系列借着想像这些经典元素之间的对话而诞生。主打的ImpriméLion项链巧妙地将威严狮子融入山茶花、星辰与太阳的图腾行列。不同切割的珍贵钻石细致镶嵌于粉金与白金丝线 上，并以隐密爪镶工艺固定，令璀璨 钻光犹如垂直倾泻的瀑布，勾勒出流畅的V字形轮廓。全铺镶钻石的狮首雕塑栩栩如生，与中央镶嵌的一颗重达20.66卡八角形切割蓝宝石相互辉映。 另外，四枚全新Talisman Gabrielle指环，将彩色宝石幸运符与镶缀钻石的白金立体图腾完美糅合：红玉髓使山茶花熠熠生辉、缟玛瑙升华太阳的璀璨光芒、绿松石为狮子披上尊爵神采，而绿玉髓则让星辰绽放灿烂光华，巧妙将经典底蕴与现代创意融 合，带来前卫有型的新颖珠宝杰作。 「蜜蜂」这个象征权威与尊贵的图腾，自拿破仑一世将其选为皇室徽号 之时便宣告诞生，亦与拥有近250年 历史的法国顶级珠宝品牌Chaumet密 不可分。品牌全新「A Journey through Nature闻香撷芳」高级珠宝系列中， Saffron Flower白金大明火珐瑯蜜蜂造型胸针，主石为一颗重7.80卡的锡兰枕形切割尖晶石，配以黄钻及白钻，将蜜蜂成双成对穿梭于花卉宝石间采蜜 的生动姿态，极致传神地呈现于眼前。 与此同时，品牌在新系列中又重 新演绎标志性的Joséphine系列设计元素，包罗V形羽饰到灵感源自冠冕的指环，全新的Peppercorns辛曜作品中，以白金与 钻石构筑出精巧 的胡椒粒造型， 透过放射式构图带来充满现代感 的抽象视觉与轻盈 美感。

创作主题冲击感官

Van Cleef & Arpels全新Fascinating Egypt高级珠宝系列，致敬1920年代埃及考古大发现时期的装饰艺术（Art Deco）美学。利落的几何美学与古老神秘的图腾完美融合，重现昔日风靡全球的埃及热潮。新作包罗宽版手镯、 胸针、长项链、腰链表及腕表，部分传神地刻画出古埃及壁画与雕刻中常见的人物造型侧面，亦巧妙融入具神 圣与象征意义的动物图腾。此系列更大量采用Sugarloaf Cut切割来处理珍贵彩色宝石，使其呈现如金字塔般圆润 立体的锥形拱顶，呼应古埃及的建筑美学。同时又多见缟玛瑙及珐瑯等材质，交织极具张力的强烈视觉对比。 Boucheron全新Carte Blanche高 级珠宝系列Human Being，大胆以「人 性」与「人类」为核心灵感。整个系列包括五大主题套装，利用精湛的拼接宝 石工艺交织出统一的基本形态。当中 「Flower」套装灵感源自宛如花纹墙纸的 繁复图案，工匠以微型绘画工艺，在粉红石英上捕捉花卉盛开的姿态与色彩变化。「Tattoo」套装取材自维多利亚时期的刺青美学，从世家历史档案中撷取罂粟花、玫瑰、山雀及蝴蝶等经典元素，运用古老的宝石雕刻工艺在烟水晶背面镂刻出精美图案，令宝石宛如直接画在肌肤上的华丽装饰。

文：E. Lam 图：品牌提供