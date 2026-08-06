港妈穿紧身旗袍卡拉链 竟落大堂求助男保安 叔叔边拉边讲「这句话」 网民：AV情节？｜Juicy叮

一名任职古筝老师的年轻港妈在网上发文，分享了一段自己早上赶出门所穿旗袍卡拉链的奇葩经历，结果惹来大批网民热议，楼主亦亲自现身留言区回复网民，揭开这场拉链惊魂的背后细节。

赶出门旗袍卡拉链 尴尬求助男看更

这位港妈在上周六（8月1日）早上准备外出时，发现衣服的背后拉链拉到一半卡住了。从楼主随帖文附上的照片可见，她当日身穿一件剪裁极度贴身的优雅旗袍。这类传统旗袍的设计往往十分修身，加上拉链设于背后，若果不慎卡住，单凭自己一人的确难以反手强行拉上。

楼主在文中忆述当时的焦急心情：「今朝拉极都拉唔到拉链，拉到一半又赶住出门口，唯有死死气落楼下同保安叔叔讲...」情急之下，楼主竟然选择跑到大厦楼下大堂，向当值的一位男保安员求助。楼主详细记录了当时与保安叔叔那段极具视觉冲击的惹火对话：

「楼主：唔好意思可唔可以帮帮手，我知有啲尴尬，但可唔可以帮我拉......

保安：哇......（一路拉一路讲）其实呢我都系一个咸湿佬

楼主：哈哈哈（一拉完就怒奔出大门）」

保安惊吐「咸湿佬」宣言 网民直斥：极度绿茶、似拍AV

帖文引发极大回响，不少网民对楼主的行为表示极度无法理解，直指正常女性绝对不会随便找一个没有深交的成年男子帮自己拉拉链：「正常都唔会揾个唔识嘅男人帮手啰」、「唔知既以为你咁随便勾引佢」、「真系担心个保安叔叔会会错意」。

有网民提出质疑，认为拉极都拉不到，理性的做法应该是选择换过另一件衣服，而不是找男保安：「拉极拉唔到，我会选择著第二件」、「完全唔合理，拉唔到咪著第二条...保安姨姨起码都女人...揾个男人？？？」有网民更质疑楼主的行为惹人误会，甚至嘲讽事件犹如日本成人电影：「唔知以为睇紧AV，下次就入你屋企帮你拉」、「C9走去引条保安仲出po，真系绿茶」。

楼主亲身反击解画：有拍摄工作非穿不可

面对一些网民的非议，楼主未有退缩，逐一回复批评的留言为自己解画，她解释指，当日并非不想换衫，而是身不由己：「因为今日有拍摄，所以要着呢条...」她进一步透露当时求助的内心挣扎：「我都挣扎咗5秒」，又指自己居住的是单幢楼，「楼下个全职保安得一个」。

对于网民质疑为何不找路人帮忙，楼主无奈表示：「保安叔叔日见夜见都唔算唔识，我有谂过走出街问事但一位女士，But好似仲尴尬。」她甚至认为大家大惊小怪：「其实我真系觉得帮手拉个拉链好小事，拉到一半都冇乜嘢好睇到（我仲要着旗袍）。」

称大堂多CCTV好安全：「控制唔到人哋个脑谂咩」

对于保安叔叔那句震撼网民的「我都系一个咸湿佬」，有网民认为保安其实是婉转地提醒她要保持警惕，甚至警告她「防人之心不可无」。楼主却为对方平反，认为保安只是在说笑话：「其实佢都系讲咗一句真话/笑话，所有男人都咸湿㗎啦，By the way佢个人好好，大家唔好太误解佢。」

有网民好心提醒：「会唔会佢要对你做啲咩，根本唔需要当刻做...日日经过时畀人意淫下冇咩所谓啦？」楼主则自信地回应，强调大堂布满闭路电视十分安全：「喺大堂度，佢可以对我做啲咩啫，咁多CCTV。」

虽然她承认保安讲完那句话后自己都有「打个突」，但她霸气反击网民的担忧：「我哋控制唔到人哋个脑谂咩，包括你个脑都控制唔到，所以做好自己，唔好理咁多人哋啦。」

网民集思广益献计 传授「独居拉链神器」秘技

为免楼主下次穿旗袍再遇上同类尴尬场面，有不少热心网民向楼主分享生活小智慧：「著之前穿条长嘅线/幼绳，拉完再拉返出嚟」，楼主立刻虚心受教：「1年独居人士要多跟你学习，下次我试下！」另有网民建议用润滑法：「平时揾支蜡烛摩擦下条拉錬，石蜡会填补拉錬齿牙微小的凹凸...令其拉得更顺畅」，成功为这场「拉链风波」提供了一个最实用的下台阶。

来源：Threads

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