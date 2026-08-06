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「你个frd废！」JUPAS放榜炫耀港大医科Offer 名校女生超嚣张留言流出惹众怒 网民轰高分低品：点做医生？｜Juicy叮

时事热话
更新时间：12:52 2026-08-06 HKT
发布时间：12:52 2026-08-06 HKT

2026年度JUPAS（大学联招）昨日（5日）放榜，大量应届DSE考生涌入社交平台「洗版式」分享获心仪大学取录的喜悦，一名来自知名传统名校的女考生在Threads上兴奋宣布自己成功获港大医科（MBBS）取录，却因其后续嚣张言论在网上引发轩然大波，惹来大量网民猛烈批评。

放榜前后两极反转 由惶恐到意气风发

JUPAS在昨日（5日）上午9时公布结果，该名女考生在昨日早上十时半左右，于Threads上难掩激动之情，发帖高呼：「啊啊啊啊啊啊感动到要喊出嚟，40.5 best 6 35(分)，今年竟然都入到mbbs，我要哭了，呢几年起Ｘ（某港岛传统名校）嘅生涯无白费了，我地MBBS OCAMP 见」。

楼主所读的港岛传统名校有逾百年历史，状元及名人校友辈出，楼主曾形容「我哋学校竞争好激烈...每年dse 都廿几个入到med」，虽然该校有附属一条龙小学，但她自己是「我系外校生入嚟㗎，小学考全级第一 跟著面试表现良好」。

楼主随帖文上载了JUPAS的取录通知截图，可见取录院校为香港大学，课程MBBS全名为「Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery」（内外全科医学士），JUPAS课程编号为JS6456，显示楼主确实已被港大医科正式取录。

不过，翻查楼主过往的帖文，其实她本「打定输数」，在7月15日DSE成绩公布当日，她虽然手握多科5*及5**的佳绩，包括数学延伸（M2）5*、生物5*、化学5*等，计算出最佳六科为40.5分，但当时的她显得相当忧虑：「好唔开心.. 觉得自己完全唔系Ｘ（某港岛传统名校）应有嘅实力，没有了。40.5 一定入唔到MBBS.. 准备比所有frd笑，如果入biomed（生物医学科学）转返上mbbs，得唔得..，好想读med....」，当时有逾百网民留言安慰她。楼主在JUPAS放榜前后两种截然不同的心情，本应是一个追梦成功的励志故事，但接下来的发展却急转直下。

一句「你个frd废」辣㷫网民：读到医科睇唔起人？

在楼主的报喜帖文下，一名网民留言表示：「我朋友仔40.5，已经放A1入唔到」，似乎是想探讨收生分数的玄机，岂料楼主竟以极具挑衅性的语气回复：「你个frd 废唔关我事」，这句凉薄的回应瞬间引发大量网民的非议。

网民对此极度反感，直指她毫无同理心，浪费了大家放榜时对她的安慰，纷纷留言炮轰：「上个post先话惊紧你啲frd睇你唔起，宜家就咁嚣张」、「佢上个po先覆完人话poly city配唔上佢，知咩料啦」。

嚣张金句连发 事主反串网民「狗眼看人低」

除了「你个frd废」，楼主在回复网民的留言中更是金句连发，句句抢口，当有网民提出质疑：「HKU？啱啱讲咗最低收42分㖞」，她理直气壮地抛出一句：「我四舍五入咪42分」；有网民好心提醒她「恭喜，但过到考试再讲」，她竟串嘴答道：「你入到再同我讲呢句」。有网民引述早前明爱医院KOL女实习医生Angel的事件提醒她，楼主只回复：「我冇angel姐姐咁靓，做唔到kol。」

翻查楼主过往帖文，当时楼主忧虑无法入到医学院，有网民提到港大中医药学院，楼主即扬言：「中医人工咁低，配唔上我学校。」另有网民建议她可考虑到内地读医科，楼主即表示本港城大和理大「配不起」她就读的名校：「我想留港读书 ，又唔想入poly三宝同city兽医，poly city 配唔上我呢间中学......」

面对医科生网民忠告医科未来竞争激烈，她更爆粗回应：「科科都饱和架啦，惊Ｘ」。有网民直斥：「警世唔值得恭喜楼主，楼主上一个post仲担心紧自己成绩入唔到，成班人安慰佢，一有offer就即刻串返人，真实性格流露哂出黎」。面对这番批评，楼主依然故我，仅回复：「狗眼看人低。」

医德受质疑 网民忧「高分低品」出嚟害人

楼主的态度，令大批网民将焦点转移至她未来作为医生的品德问题，担忧这类「高分低品」的学生将来会如何对待病人：「唉，每年辛辛苦苦交咁多税，就系供呢班又冇品又低B嘅学生读医」、「哗！咁冇品嘅！如果你咁样对待病人，期望你做不成医生」。

不少网民劝勉她现实世界的残酷，直指「医生」并非只是一个光环：「想问下你调落去睇街症会唔会嫌啲呀婆有老人除唔想帮佢地睇？」、「医科唔系只系读书，真系要去医院做嘢，on call 36... 就算你毕咗业，你态度唔好咁串冇人会请你」。有网民亦模仿她一句「你个frd废」尖酸说话，讽刺她未来的行医态度：「试下对住patient都咁讲：『你个肾废GFR低唔关我事』」。

事主终致歉承认「口出狂言」 港大校规禁学生言行「损害大学声誉」

在排山倒海的负评下，楼主的态度似乎终于有所软化，当有网民相对温和地劝导她「低调啲好」时，楼主回复承认自己失言：「啊啊啊你系唯一一个我口出狂言之后仲咁好声好气嘅人，多谢你，你好好人」。而面对另一位网民以长篇英文严肃批评其态度问题（"You’ve got serious attitude problems..."）并着她好好反省时，她也低头致歉了：「ok sorry :( see u」。

现时港大《香港大学规程》中有禁止「损害大学声誉」的条文，如学生言行被投诉涉及「损害大学声誉」，纪律委员会可作处理，如调查后属实，涉事学生或会受到纪律处分，最严厉可被踢出校。

来源：Threads

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