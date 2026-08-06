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33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮

时事热话
更新时间：08:19 2026-08-06 HKT
发布时间：08:19 2026-08-06 HKT

中风不是长者的专利，一位年仅33岁的港男在Threads发长文分享了自己「由鬼门关走出来」的经历，他早前突发中风导致左半身瘫痪，但最令一众网民震惊的，是其母亲竟在事发后足足拖了3日才报警送院，幸好楼主最终大步槛过。

楼主随帖文上载上月（7月）在公立医院覆诊的「到诊纸」以证所言非虚，到诊证明隐约可见他被确诊为「Subarachnoid hemorrhage」（蛛网膜下腔出血），属脑中风。他在帖文中以逾千字分享了自己作为年青人的中风经历，内容细致地涵盖了由病发、入院、手术、康复以至心路历程的各个阶段，在网络引起极大回响。

突发半瘫 无知母亲延误送院

楼主在帖文中表示，事发在今年3月1日，他在毫无预警下突然中风。他忆述当时情况十分无助，表示自己「左半身完全瘫痪，去厕所都要好努力爬起身先解决到」。但是，面对儿子半身不遂，楼主母亲的反应却令人难以置信：「我老母唔知发咩神经，到3月4日先叫我老窦报警入院。」足足拖延了三日，连当晚的救护员都忍不住质问为何不早点报警，楼主坦言当时「我都唔知点答」。

楼主回忆，他随即被「送咗去北区医院再送去威尔斯（沙田威尔斯亲王医院）」，当时他神智不清，只「隐约记得推咗去咗做CT，之后再做显影扫描，话打嘢入血管度再照下」。

送威院验出「蛛网膜下腔出血」 紧急通血管

经送院检查后，医生证实楼主患上「蛛网膜下腔出血」（Subarachnoid hemorrhage），情况危急，必须在同一位置进行微创手术通血管，否则便要开刀。面对突如其来的重病，楼主一度崩溃：「我谂咗阵，突然悲从中来喊出嚟......条命我嘅，死咗咪一了百了，冇嘢㖞。」幸好在父亲陪伴下，他签下同意书做手术，过程十分成功，总算保住了性命。

谈及手术，楼主形容「要做全身麻醉，一醒就话好成功，系一个好奇妙嘅体验」。不过全身麻醉对身体伤害极大，令他「个人都系好攰，左半身好勉强起到身」。

住院期间苦中作乐，他笑指「医院餐冇想像中咁难食」，只是「对面个呀叔好嘈」，最令他感动的是亲友的支持：「我死党嚟探咗两次，买咗极多嘢......真系唔知点报答佢」，还有同事和Bandmate（楼主是结他爱好者）探望，至于有网友称要探病最后却因「冇嘢买就唔嚟」，他无奈笑言「心谂WTF，不过算啦」。

网民追问致病原因 楼主自爆2个恶习

年纪轻轻突然中风，不少网民纷纷追问致病的可能原因，楼主在互动中，除了自嘲可能因为「肥挂」，更自爆了两个许多都市人都有的日常恶习，当被问及有没有长期熬夜时，他直认不讳地反问自己「两点瞓算唔算」；而当网民追问以前有没有做开身体检查（Body Check）时，他亦坦言「一直都冇做」。熬夜、不做体检，再加上楼主自嘲的「肥挂」，令不少同龄网民惊呼「睇到出一身汗，以后唔敢再熬夜」。

此外，当有其他曾中风网民表示「医生话我啲血管偏幼，同埋中年可能啲血管脂肪都易积聚，发病嘅诱因系头痛前几日就情绪好大波动」，楼主亦透露「我血管都系偏幼，所以先引发呢个病」。

谈到其后康复之路，楼主表示，经过几天休养，物理治疗师连续两天训练他起身及四肢发力。当他发现自己终于「可以行路」时，直言「我系第一次咁感动」。直到（3月）10号医生巡房批准出院，他等到傍晚才离开。重返街头那一刻，他看著路人百感交集：「其实个世界唔会让你行路，唯有慢慢跟住老窦，坐老窦车返屋企」。

康复路漫长 单手冲凉成极限挑战

出院后的康复之路才是真正的考验，当时已七日没有洗澡的楼主，回家面对的第一个难关就是「单手冲凉」。他形容过程极度煎熬，直言「真心搞唔掂，右手做晒所有嘢......除衫，洗头洗身，冲身，抹干身，著衫。花洒嘅水打落嚟，好重，好影响呼吸，最后冲完系用咗个大半个钟时间」。

极度消耗体力后，他直言「第一反应系好Q攰」，连母亲催促也不管，直接「滩咗喺床直接训」，直到第二天的十一点才醒来。

除了身体上的限制，心理压力同样沉重，身为结他爱好者的他，看著无法动弹的左手，不禁忧虑日后如何弹琴、如何面对同事的目光。当他在父亲鼓励下，尝试到楼下公园散步当复健时，内心充满挣扎：「心理压力好大，啲人会点睇我？望我？怪人？」

幸好他没有放弃，凭著死党送来的弹弓绳每日坚持练习，「每日做啲，每日做啲......咦，慢慢郁得返㖞？」本身懒惰的他形容自己「好似见到曙光咁」，由最初做两组，慢慢增加到三组、四组。到楼下公园散步时，过程亦绝不轻松：「慢慢咁行返，有时棘到脚，企定返，再行」，但他发现「行路反而系最快好嘅嘢」，由最初勉强起身，到后来已经可以稳步行走，只是不再像一般香港人那样急步行。楼主又交代目前「返紧工了」，已可以从新投入职场。

网民齐集气：大难不死必有后福

帖文引来大批网民留言打气，认为楼主大难不死必有后福，祝愿他能早日百分百康复。但对于楼主母亲延误送院的行为，不少网民感到哗然，直斥做法差点害死人，认为中风4日先入院还能康复简直是奇迹。不过，楼主十分豁达，笑言生气也无谓，现在最重要是顾好自己的身体。

除了替楼主抱不平，留言区更多的是满满的温暖与实用建议，有网民不断鼓励楼主不要介意别人的目光，指出大家其实都很包容，望一望只是怕撞到他，内心其实很欣赏他努力复健。有任职中风科病房的护士网民留言解释楼主属于出血性中风，与一般缺血性中风不同，不能打溶血针，所以没有所谓的「黄金三小时」打针限制，但当然是越早处理越好。

此外，还有不少过来人及网民分享复健心得，强烈建议他尽早尝试中医针灸，也有网民写下长文，度身订造了一套详尽的脑中风后自我复康指南，教导楼主如何循序渐进地进行口肌及手指机能训练，助他早日重拾弹结他的乐趣。

来源：blueslau5＠Threads

延伸阅读：公屋男中风住老人院老婆即提离婚 忧虑「无咗间公屋」：系唔系现在唔住老人院，返屋企住？
 

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