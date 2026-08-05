JUPAS放榜｜获派BU会计被阿妈狠闹廿分钟：「入非三大就低人一等！」揭母超狂背景全网震怒｜Juicy叮

今日（8月5日）是2026年度JUPAS（大学联招办法）正式遴选结果公布的大日子，莘莘学子寒窗苦读多年，获派大学学位本来是一件大喜事，但有应届考生却在社交平台Threads上大吐苦水，指自己「出咗offer之后我老母Ｘ咗我廿分钟」，瞬即引发热议，成为今日最火辣的放榜热话。

揭母「CU PACC」超强背景 嫌BU会计低人一等

究竟考到甚么学位要挨骂整整二十分钟？楼主在回应网民留言时透露，这一切原来都是由长辈根深柢固的「三大情意结」所引发，楼主指出母亲当年是香港中文大学专业会计学（CU PACC）毕业，一直对自己中大毕业生的身份感到自豪，甚至觉得拥有某种特权。

而楼主今次JUPAS获浸会大学会计系取录，结果不但没有得到母亲的祝福，反而换来狂风扫落叶式的指责，母亲直斥楼主「非三大，落后咗一截，读商科非三大第时低人一等咁」，更直言自己「接受唔到」，「佢一直好proud of佢cu grad有privilege（特权）...佢就觉得我bu好差咁样...」。

有大学Offer竟遭家人嫌弃 网民围炉：入UST工程一样被骂

帖文一出引来大批网民留言为楼主抱不平，直言「书是自己读的，家人的评价不是首要！」，甚至有网民毫不客气地反问：「有offer都Ｘ？」、「关佢Ｘ事咩」。有网民则分析指「中大废科都系废，有d科非三大先劲......都2026，最紧要你自己满意就得，时间长咗都唔到上一代讲野」。

有网民与楼主情况一样分享自己当年的惨痛经历，指考入科技大学同样令家人好伤心，因为长辈「唔明白大学个名比我读果科工程重要」，荒谬程度令楼主也忍不住惊讶反问：「Ust都Ｘ？？」

过来人派定心丸：自己人生自己拣

对于这位虎妈认为非三大商科会「低人一等」的过时观念，不少网民以自身经历为楼主大派定心丸，一名理大工商管理系（Poly BBA）毕业生现身说法，直指踏入社会后其实「唔会差好远，出嚟揾工冇乜人会咁在意，最紧要装备自己」，这位网民更举出同科同学最后也成功杀入「Big 4」做顾问、获得高薪厚职的真实例子。

该网民语重心长地开解楼主，指长辈有时只是「用自己嘅人生经验摆出一副恨铁不成钢姿态，出发点都系想你好姐」，劝楼主听完就算，人生道路始终是自己选择，「「自己人生梗系自己拣，唔读书做扎铁开判头公司都一样揾大钱，人哋嘅意见唔代表未来，听下就算」。

长辈级网民暖心鼓励：我帮你骂番佢

网民的反应千奇百趣，有网民似乎未看清前因后果，直接留言「几好吖，恭喜你」，令正在谷底的楼主只能无奈地回复一个「？」。同时也有长辈级网民留言力撑楼主：「老母点骂你，我应该同你老母年纪咁大，帮你骂番佢」。

一些网民又劝道：「力尽咗，对得住自己有余，分数同有冇offer都扼杀唔到你确确切切嘅努力」，时代已经来到2026年，神科与名校光环未必再是人生唯一的通行证，与其纠结长辈的冷言冷语，不如放下心头大石，「玩埋呢个暑假先」。

来源：iiilllllliiiiiiiiiiil＠Threads

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