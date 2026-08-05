JUPAS放榜｜大学Offer不及水电牌？过来人狠批盲追学位：15岁学手艺40岁变赢家 揭港人其实只敬「一样嘢」｜Juicy叮

2026年度JUPAS（大学联招办法）正式遴选结果于今日（8月5日）出炉，正当不少莘莘学子为一纸大学入场券或喜或愁之际，网络却掀起一场关于「学位与手艺」的激烈辩论，有网民发文直斥「盲追大学学位」的教育观念荒谬，引发广大回响，让人反思到底读大学是为了个人前途，还是为了满足父母的面子？

读大学无谓科叫「有前途」？何不及早学一门手艺？

有网民在社交平台Threads发文狠批香港教育观念荒谬，直指社会对成功的定义过于单一，楼主在帖文中大叹，现今社会依然觉得「读一科自己完全冇兴趣、毕业后未必用得着嘅大学学位，叫『有前途』」；相反，如果年轻人选择在「18岁开始学木工、电工、整车、煮食或者其他手艺，就叫『冇出息』」。

楼主更质问，父母坚持子女入大学，究竟是真正担心他们的未来，还是只为了新年「有得同亲戚讲：『我个仔／女读紧大学』」？他无奈慨叹，一个人花四年读自己不喜欢的科目只为取得「沙纸」，另一个人却早早学识一门真正有人需要的技术，为何社会总是认定前者才叫成功？他质疑：「香港人系咪已经去到先敬学位，后敬人？」

15岁学手艺成赢家！过来人实例力撑：做水电先系「笋盘」

帖文引发极大回响，大批网民深有共鸣，不少过来人更以自身经历力撑「学手艺」及狠批盲目追逐学历的风气，有从事手艺行业多年的网民指自己「喺15岁嘅时候做到而家40岁」，当年被亲戚极力反对指没前途，但时至今日「揾钱多过晒佢哋」，并坦言自己最享受的只有「自在」二字。另有网民感叹自己是这种「追学位」教育思想下的「失败品」，「到后来三十几先摆脱到你做（呢种）思想，重新揾自己想做嘅嘢。」

有女网民甚至直言从事手艺的男性是择偶笋盘：「嫁个好老公，要揾水电工......超级尊敬做呢行嘅男人，又man又专业又刻苦耐劳又识得多嘢」。

对于华人社会的学历迷思，有网民分享父亲出社会后才赴英国读大学的经历，指亚洲社会太死板，有个「人生checklist，到咩年龄就要做啲咩嘢」，缺乏外国校园容许不同年龄层随时进修的弹性。

过来人撑先读大学 揭职场残酷真相：学历保底兼买「选择权」

不过，「大学学位不及学手艺」的言论绝非一面倒，有不少网民持相反意见并提出强烈反驳，认为楼主完全搞错了在香港读大学的真正意义。有网民指出，大学四年最宝贵的其实在于「自由」，能够「4年时间探索自己，了解自己，社会，世界」，以及拥有结识不同阶层精英的「环境」。

更多「过来人」强调，学位决定了人生的「下限」和「选择权」，有网民分享极具说服力的自身经历，指自己入职银行考CFP（认可财务策划师），「有学位挂牌系三年经验，冇学位系六年经验」；其后转行做记者，入职要求同样是学位，直言「冇咗学位，就会少咗好多选择权」。

有网民亦坦言：「身为一个大学毕业，但做基层工嘅我......读大学决定咗下限......去到危急关头唔使担心自己冇学历，工种选择都多好多，想做番文职都有机会」。

除了保底，没有「沙纸」在职场上随时会成为被攻击的弱点，有网民道出职场残酷真相：「谂起我以前有个老细两公婆做到高级经理但冇牌，结果成日比对口department串」。而在考取政府工方面，现实同样残酷：「求其入政府都要求其有个degree. 例如做督察之类，否则要做散仔」。

AI世代打破迷思：寻找可持续发展道路

对于网民的各种见解，楼主亦有积极回应，他承认优质高等教育及大学资源确实值得肯定，学历也能提高部分职业的下限。但他强调，这篇帖文的初衷并非全盘否定大学的价值，而是希望社会能打破偏见。当大学普及化，单靠提升学历未必能解决青年向上流动的问题，与其用成绩判断一个人是否值得，不如承认每个人适合的学习方式与发展道路都不一样。

时代巨轮不断向前，学历与理想收入之间的关系或许已经不如以往般直接，楼主表示，升学与学手艺其实可以同时存在，不应互相排斥。不少网民亦强调，在这个充满变数的AI世代，无论是继续在学术洪流中力争上游，还是及早投身社会打磨一门专业手艺，最重要的是认清自己的长处与兴趣，盲目追逐别人眼中的成功，倒不如为自己策划一条真正可持续发展的人生道路。

来源：fulltime_slackerhk＠Threads

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