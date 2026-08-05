10年资历点心师傅惨变「翻热员」？酒楼转用内地预制菜悭成本 慨叹：要求唔高2万5都冇人请｜Juicy叮

近年香港饮食业面临巨大挑战，部分食肆为求控制成本，纷纷改变营运模式，一名拥有10年经验的点心师傅在facebook发文，指自己任职的酒楼为悭成本，「即将改用大陆运落嚟嘅预制点心，然之后返热畀食客食」。面对突如其来的转变，他直言「而家好徬徨」，不禁发文想转职其他酒楼：「究竟香港仲有边一间酒楼，可以请点心师傅？要求唔高只系25,000就可以啦。」

点心师傅沦为「翻热员」？网民忧港式手作点心被时代淘汰

帖文引发极大回响，大量网民关注港式传统手作点心是否正逐渐被时代淘汰：「大集团酒楼偏中央工场叫货」，现在连一般酒楼都大规模引入预制菜。不少网民批评「当酒楼决定用工场点心𠮶一刻，根本等同于自杀！」，更直指「酒楼价钱，食啲仲渣过连锁包点嘅点心，边个去食？」有网民更悲观地预测未来的厨房生态：「垃圾预制，迟早啲厨师只变翻热员，冇哂技能。」

如果手作点心被预制菜取代成为大趋势，有网民担心在香港做点心师傅会越来越难生存，对于事主开价月薪两万五求转职其他酒楼，有不少网民直泼冷水：「唔系拨你冷水，2万5揾个外劳返嚟好过」、「25000仲唔高？外劳只要16000」，皆因业界倾向聘请薪金要求更低的人手来负责简单的翻热工作。

「点心师傅系宝！」网民齐劝向外闯：出到去天大地大

虽然在本地面临被边缘化的危机，但大批网民纷纷为这位师傅出谋献策，当中回响最大、最热烈的建议就是「走向国际」。留言区中，大量网民强烈建议事主移民外国发展，直言「哗，点心师傅系宝嚟㗎㖞，外国高薪周围争住请人」。有网民指「英国请个点心师傅人工£3000（约3万1千港元）以上」，甚至有指「纽约一个点心大师傅大约有6000蚊美金（约4万7千港元）左右」；有网民更夸张表示「杜拜五星级酒店极之渴求点心师傅！就算皇子家厨都招聘」。

尽管网民们有关点心师傅在外国甚吃香之说，未知有多少「水份」，但留言中有网民特别点出外国的高税率问题，不过许多网民随即反驳指扣除税项后生活质素依然不俗，认为「出到去就天大地大」，事主拥有一门专业手艺，根本毋须被逼变翻热员而受气。

留港出路惹热议：勉励「自己开档」 或及早转行

除了到外国发展，有不少网民亦鼓励事主留在香港自立门户，他们认为既然坊间充斥著毫无灵魂的预制菜，懂得欣赏手工点心的食客自然会转投小店怀抱。网民建议事主可以尝试开设点心专门店：「自己开档啦，细细地，一定要揾多人既地方开，包你有意想不到嘅惊喜」，纷纷勉励他「有手艺适合自己开舖头仔」、「有一门手艺，唔会饿死」。

不过，有比较现实的网民则劝他认清环境：「做果10年，趁后生早啲转行吧！呢行冇运行」。若不打算创业或到走向国际，网民提议不如趁早转行，例如「考个保安牌可以暂时有工作」或者「揸Uber啦，轻轻松松6-7万」。

网民感叹预制菜蚕食香港饮食文化

不少网民又感叹这位点心师傅的遭遇，可能反映一些香港传统食肆转型下的一个无奈缩影，他们指出，当「即叫即蒸」的精致手艺，逐渐变成网民口中所嘲讽的「人哋整好晒对（倒）番热水就用得」，食客失去的或许不只是味蕾上的享受，更是一份属于香港的独特饮食文化。而这名资深点心师傅面对的不仅是他个人的抉择，更是整个香港酒楼点心业甚至餐饮业正在面对的时代考验。

来源：裁员炒人消息关注组＠facebook

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