葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮

每年暑假，葵涌广场（葵广）的二手教科书买卖都进入白热化阶段，有不少网民发文投诉现场「拉客」情况滋扰程度与日俱增，有网民昨日（3日）于连登讨论区以「踏入8月，葵广又开始多卖书妹暴露身体」为题发帖，更直击葵广有「卖书妹」衣著性感，「著哂短裙热裤、背心、露腰」「直头暴露到好似冇著」，引发极大回响。

连登仔直击现场 斥性感打扮「侮辱卖书业」

该名网民在连登讨论区发帖文批评，看见卖书的「年纪轻轻」女孩「著哂短裙热裤、背心、露腰」，甚至形容有部分「暴露到好似冇著」，认为此举「简直系侮辱左卖书呢个行业」，更担心令到来买书的学生想入非非产生不良影响。

帖文瞬即引发热议，有网民亦目睹现场情况，若有所指地将葵广卖书女子与尖东夜总会相提并论，认为「正经过」尖东夜总会。有网民分享过往曾被「卖书妹」热情兜售的经历，称「试过比（畀）卖书妹揽住唔比（畀）走咗半个钟」，更被对方胸部碰触到「揽到实一实」。

不过，有网民则对楼主的批判观点不以为然，反驳道：「唔X通70岁阿婆先去露咩」、「唔年纪轻轻着唔通七老八十先嚟着？」有网民更直言楼主思想守旧，「唔好咁清朝啦」，认为背心短裤在夏天是正常不过的衣著。

Threads网民怨声载道：卖书拉客手法「好恐怖」

在另一个社交平台Threads上，近日亦涌现不少网民投诉葵广「卖书军团」与日俱增的滋扰问题，矛头直指卖书者的销售手法，有网民直言「葵广一到暑假开返啲卖书舖，就即刻多咗一大班MK仔囡，左撩右撩，由出地铁站就捉R人......唔讲以为唔系卖书系卖其他嘢」。

有曾被滋扰网民更表示感到被惊吓，「想讲葵广sell书𠮶班人好恐怖」，形容他们「尤其系MTR出面𠮶几个，烂仔咁款指住人」，更嘲讽道：「边个会揾成个葵芳最唔读书嘅人买书」。

从多名网民的分享中，更以「黑社会（intern）」、「BB班老黑」、「MK仔囡」来形容这班葵广的「卖书军团」，认为他们的销售手法极具侵略性。有网民表示「次次一出MTR，就比（畀）佢哋追住嚟sell书」，有网民更被「由无印跟住我尾到葵广天桥门口」。

地铁站外7男女「晒马」抢客 网民讥：准备射罚球

有街坊网民更上载最近在地铁站外拍到的相片，相中可见，在邻近葵广的港铁站门口的通道上，约七名年轻男女一字排开，横亘在通道中央，俨如一道人肉围墙。他们神态自若地占据了大部分路面，令路人需要绕道而行。有网民形容此景「个格似黑社会童党晒马一样」，更笑称他们准备「射罚球」。这种「叠马」式的销售阵容，令网民大叹「日日经过都喺度阻住晒」，直斥其手法「拦途截劫」。

除了手法惹人反感，部分卖书者销售的诚信亦备受质疑，有网民控诉「条友又话五五折，最后又系收我六折价钱」，有网民亦分享朋友曾做过这类卖书拉客的工作，指部分书店会克扣员工薪金，甚至有「收一本数学书就比$100佢，点知到最后间嘢反口」的情况，认为一些「卖书仔」只是暑期工，但被部分书店剥削。

曾爆「售后服务」罗生门 网民：葵广卖书文化可纳入非物质文化遗产？

翻查资料，葵广卖书争议早已存在多时，在2017年，已有传媒报导有葵广的二手书店以不良手法「抢客」，甚至传出有少女店员在找续时，提出以「售后服务」代替现金找续，事件一度闹大，警方更介入拘捕10人。当时有店员澄清，所谓「售后服务」的指控纯属「同行见到我哋生意咁好，造啲谣言出黎」的恶意中伤。

无论是衣著暴露的争议，还是激进兜售手法，有网民戏谑指葵广的卖书文化已俨然成为本港暑假的「非物质文化遗产」：「真心觉得葵广既卖书文化可以纳入非物质文化遗产,..到底点解可以每年都揾咁多MK仔MK妹帮手卖书...仲要全部都系靓仔靓女嚟...」这种独特的「MK风景线」，每年都准时上演，继续在网络世界掀起无尽的话题与争议。

来源：连登讨论区、Threads＠nikocheungkl、ccy3nn_、yagai_kanane_、yuenwingyoo、ho_ho.___、nikocheungkl、_.02.c、felicityshek

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