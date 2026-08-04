余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮

饯行宴上，杯底倒影晃动著半生交织的光纹。当飞机引擎的轰鸣碾过跑道，把「下次见」碎成浪花，这才明白，一段友情的余生，原来只剩20小时。

一名年过40岁的港男近日在网上发文，指为移民好友饯行后，心血来潮一算，惊觉两人余生相聚时间竟然可能只剩短短20小时，残酷数字令他大感心寒。有网民更分享与亡友的唏嘘遭遇，直言当年聚餐一别，下次再见已是坟前拜祭。详情见下图及下文：

余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭逐张睇↓↓↓↓

楼主：见面仅余10次

楼主昨天（3日）在社交平台Threads以「朋友聚后感」为题发帖，透露上星期与一个已经移民，但回来香港一趟的朋友食饭，开心地食咗两个钟，最后问他：「下次几时返嚟？」，他笑住话，应该都两三年后，然后就各自搭车返屋企。

然而在离别后，楼主却在回程途中算出了残酷的倒数：「就喺我行去巴士站时，我心谂，我都年过40了，如真系每3年先见佢一次，即系我有生之年，只系见佢多10次8次。」

楼主更指出，这「10次8次」的相聚机会，背后其实需要建立在许多大前提之上：「仲要未计，大家都可以活到某个年纪，约时间时大家都得闲，大家都没脑退化仲记得对方。」

「10次系咩概念？大约就系20小时。」想到这里，楼主惊觉两人的相处时间早已进入倒数，感叹道：「我的余下人生中，大概就只能同呢个朋友，面对面相处多20小时。然后，就没有然后了。心一下子凉咗一截。」

网民：见一次少一次

这番心酸的感悟勾起不少网民共鸣，有人直言也有过类似的想法：「觉得你好珍惜朋友，我经常都这样说及想，不过朋友的反应就无我们咁感性，会说咁想点😅，我经常想有些朋友认识了30年，即是这些经历再过一次，大家就是老人了。」

有网民则点出，如果将人生的一切都这样量化，会发现生命就是「减法」，以现时40岁计：「只要你将所有嘢都咁样量化，就会觉得有种可怕。如果你有80岁命，你只会过多40个新年、圣诞，同屋企人团年嘅机会理论上少过40次，只可以珍惜当下。」

不少人更直指，这种「见一次少一次」的倒数状态，其实不仅适用于移民的朋友，甚至连同在香港的亲友或父母亦是一样：「唔好话朋友，有时亲戚过年先见一次，我今年 40 佢地都 60，随时呢世人最多见多十次八次」、「当亲戚过咗50，我话有机会就见，一直唔见，就红事白事先再见」、「其实你同香港识嘅朋友可能连10次8次都见唔到😂」、「其实每一日我哋都系倒数紧。」

网民含泪分享与亡友未完的约定

在网民的回应中，更有人含泪分享自己与亡友未完的约定，情节催泪：

「大学毕业当年，有个朋友同我讲，如果余生大家可以见到50次，即系平均一年仲见一次，咁样做到一世朋友都唔错。个时我听到都心酸咗一下，心谂50次！？咁少！？」

这位网民续称：「最后，我哋系见咗倒数的第4X次后，就无再见到面了。因为佢已经不在人世。但对于每次见面，在回忆中都系有 Well Spent（好好度过）的，我会记得同佢做过嘅嘢、讲过嘅话。即使当时唔知系倒数紧，但原来真系有好好相聚过。」

也有网民分享了自己的相似痛楚：「我都40出头，同细个加拿大嘅朋友都系3-5年先见一次，都觉得每次见面好珍贵，只要对方嚟香港揾我，我一定去见。有次约好，点知我肠胃炎去唔到，我第二日勉强恢复些少体力都即刻去揾佢，因为下一次真系可能系几年后，真系唔想错过机会。好多时唔知，见一次少一次，亦可能已经系最后一面。没有人知道，此刻会不会就是最后一次。所以，请珍惜每一次相遇，每一句说话，每一个陪伴，因为有些告别，从来都没有预告。」

而在这片惋惜声中，更有网民留下了震撼全网、让人心痛落泪的遭遇，叮嘱大家必须珍惜眼前人，千万不要以为「下次再见」是理了当然的事：

「一个30几年朋友，移民前食咗一餐饭，最后一句迟几年睇下有冇机会飞过嚟探我，点知两年之后佢癌症死咗，下次再见系喺佢坟前拜祭。」

网民献计：主动飞去探访

不过也有不少乐观的网民留言开导，甚至提供实用和主动的解决方法，认为友谊不应被动地等待：

•主动飞去探访：「你珍惜佢嘅，点解系等佢探你，而系唔系你去探佢？佢三年去一次香港，你咪又三年去一次佢𠮶度，梅花间竹咁，起码 Double（双倍） 咗」、「你可以飞去探佢㗎！」、「睇完你个Post（帖文），更推动我要约朋友多啲相聚见面，真系见得一次得一次，尤其是有旧同学／朋友是有大病的…🙏🏻🙏🏻」。

•善用通讯科技：「FaceTime（视频通话）啰，一定要见到肉身先叫见，咁都唔系几好朋友」、「依家科技进步，又有 WhatsApp 信息，免费又方便，唯一系唔可以一齐食嘢啰。次次佢返嚟好攰，你当去旅行啰」、「除咗见面，仲有 Facebook 、WhatsApp 等等可以联系，人大咗，各有事忙，见得少真系必然，唯有珍惜每个机会，真正朋友系在心中，唔会因为距离时间而变淡。」

网民留言安慰：不一定如计算般悲观

同时也有网民留言安慰，指人生充满变数，未来的相处时间不一定如计算般悲观：

•「又唔系咁计，你朋友话下次见面系两三年后啫，但之后佢可能会返嚟香港频密啲，而你又可以去探佢，甚至移民到同一个地方，世事嘅嘢边个讲得埋。你哋又可以视像见面嘛。再者，见面时间只系个数字，仲有好多沟通方法，对你哋嘅友谊唔会有影响」、

•「人生有时你估唔到，我记得有些朋友，当大家结婚生仔后，各有各忙少了联络。点估到有一日大家移民到同一个国家，虽然唔同城市，但见面倾偈嘅时间好似多返好多。所以人生无常，话唔定有一日你移民或佢回流，可能又成日见面。我同意其他人讲，关系都系睇系边个够主动，咁就会唔止廿个钟咁少。」

正如网民感叹「人生苦短」，与其为未来的次数而焦虑，有人称，不如「好好记住个2个钟，够回味一年了」，「有朋自远方来，不亦乐乎！」

资料来源：flowiseverything＠Threads

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