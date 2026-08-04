JUPAS明放榜 无大学收点算？副学士男揭超狂逆袭路：入Asso靠这招零学费读博士｜Juicy叮

2026年度JUPAS（大学联招办法）正式遴选结果将于明日（8月5日）上午9时公布，万一派不到心仪大学，甚至名落孙山，如何是好？一名港男在网上分享了自己当年由「考唔到大学」跌落谷底，一路逆袭成为经济学博士之路，为一众徬徨的考生打下强心针，揭示了条条大路通罗马，JUPAS绝对不是升大学的唯一道路。

跌落谷底再攀上博士之岭 过来人：「我替你朝浪涛呐喊 青春怎会零创伤」

楼主在Threads帖文中交代了自己的背景：「我当年考唔到入大学，读咗两年副学士，最后入咗大学，读完学士硕士博士，有冇咩想知？你问，我答你。」

除了背景交代，楼主更配上一段本港电影《哪一天我们会飞》的主题曲〈差一点我们会飞〉的歌词：「仍然要相信 这里会有想像 / 求时间变慢 不想迫于成长 / 未了愿 我替你朝浪涛呐喊 / 听听有没有被回响 青春怎会零创伤」，勉励应届DSE生即使青春经历过公开试的创伤，也要保持初心。

拆解翻身路径：「太空」、港大再飞加拿大

帖文一出，不少网民纷纷好奇这位逆袭成功的楼主到底是何方神圣，综合楼主在留言，原来他当年入读了被俗称为「太空」的港大附属学院（HKU SPACE），其后成功衔接上香港大学（HKU）主修经济学（Economics）。

大学毕业后，他凭借对学科的浓厚兴趣选择继续深造，有网民好奇读博士的学费不菲应如何负担，楼主回复是靠「Full Scholarship（全额奖学金）」，并远赴加拿大卡加里大学（University of Calgary）以GPA 4.0的满分姿态完成博士学位，主要研究环保与劳动经济学相关议题。

其他过来人分享逆袭之路

楼主的励志经历不但引来提问，更引出其他「过来人」分享逆袭之路，有网民留言指自己当年DSE只得12分，由幼稚园到中六都是「学渣」，辗转到台湾及澳洲升学后才发觉自己热爱经济学，更在25岁确诊ADHD（注意力不足过动症），最终亦凭努力走上学术之路。楼主闻言亦惺惺相惜地回应，指大家同属经济学的「通道中人」。

此外，大部份网民最关心的还是「钱途」与出路，有网民抵死问楼主：「最后做送外卖？」，有网民亦追问月薪数字以及「最后揾到食吗？」。楼主大方透露自己现时从事教书工作，至于薪金则幽默回应：「够食够住啦。」

面对网络上的各式留言，楼主亦展现出极高EQ，有网民以英文留言批评帖文旨在「博关注和炫耀（attention attracting and boasting）」，态度令人反感，楼主仅以一句「Thank you for your comment」轻松化解；有网民挑机问「野鸡博士生？」，楼主亦笑著大方承认「系呀」，有网民搞笑发问考楼主博士知识「请问圆周率的第6767个数字是甚么？」，楼主则幽默反击：「我答你，你知唔知啱唔啱先？」

不过在搞笑留言背后，亦有网民坦言楼主的经历是「知识改变命运」的好例子，有网民亦指，这位副学士男的逆袭之路，向所有即将面对JUPAS放榜的应届考生证明了条条大路通罗马真的不是一句废话，只要找到自己的兴趣，「无他，惟手熟尔」，终有一天也能走出属于自己的康庄大道。

来源：Threads

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