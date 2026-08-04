JUPAS明放榜 港生索130万留英被拒公审父母：「明明价钱好合理！」网民闹爆「啃老当提款机」｜Juicy叮

2026年度JUPAS（大学联招办法）结果明日（8月5日）公布，有应届DSE考生却因为父母拒提供逾百万元，让他到英国升学而与家人发生冲突，事件引发了一场关于「父母是否有义务供子女出国留学」的网络大辩论。

欲赴英升学4年 父母拒付130万

该名应届考生在Threads上大吐苦水，开首便惊呼：「好恐怖，点解想去英国读大学都可以比（畀）阿爸阿妈闹，明明手续同价钱都合理，系咪自己的事自己做会好啲？」

据楼主透露，其家庭属「中产」阶层，早于中三时家人已口头答应可以让他到外国升学，早前甚至一度考虑全家移民波兰，惟最终因细佬的国际学校监护人问题而作罢。楼主及后自行做足功课，选定英国消费较平易近人的城市列斯（Leeds），并计算出一年基础课程加三年学士学位的总成本约为120万至130万港元，加上BNO签证的便利，认为方案十分「稳阵」。

当楼主满心欢喜向父母提出计划，换来的却是严厉指责，楼主指父母对欧美极度反感，楼主则希望透过到英国升学体验另一种生活方式，对于父母坚拒让他去英国留学感到悲哀。

「价钱合理」论辣㷫网民：边个畀钱边个大晒

帖文引发网民热议，网民的焦点全数落在楼主一句「价钱都合理」之上，大批网民直指楼主虽然称自己有计算过家庭经济状况，没有「偷钱」，但心态过于理所当然，毕竟出国留学动辄过百万，绝非小数目：「你自己出钱先有资格讲合理」、「边个比钱边个大哂」、「你帮你屋企计数，你讲得呢句真系好恐怖」。

网民普遍认为，只要楼主年满18岁，父母便没有法律责任继续抚养，父母的血汗钱也没有义务全数奉献给子女留学。有网民更嘲讽道，如果未经历过社会洗礼，根本不会知道赚取120万有多困难，直言「学生系一个职业？阿爸阿妈出粮畀你？」要求楼主戒掉「啃老」心态。

网民：一系靠自己 一系留港读Master再出走

部分网民亦进一步为楼主提供实际的出路建议，指出既然父母不愿出资，而楼主本身在香港亦已经手握 Conditional Offer（有条件取录），倒不如先留港完成学士学位。在港升学期间可以努力兼职储钱，或者争取好成绩拿奖学金，待将来报读硕士（Master）时再靠自己出国，届时学费负担不但较轻，父母亦无权过问。

有网民亦提议楼主考虑欧洲其他学费较低廉的国家如法国，或者选择Gap Year（空档年）先投身社会工作一至两年，自己赚取第一桶金再来谈理想：「如果金钱唔系一个问题，你想追求咩生活靠自己努力追求比较好。」

来源：Threads

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