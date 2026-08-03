忆30年前回流香港 港男寻回九十年代黄金集体回忆：旺角不夜天吸引力赢雪梨一万倍｜Juicy叮

把澳洲的阳光轻轻折好，连同那片过分干爽的寂静，一并收进行囊最底层，带回港，晾在潮湿的风中。最终，晾成挂在窗前的一盏灯。原来回流，不是选择，是身体记得回家的路。

一名港男近日在网上分享自己30年前「回流香港」的经历，寻回九十年代香港流行文化的黄金集体回忆。他细数当年看宫雪花选亚姐、到联合广场租CD的精彩岁月，更力赞旺角不夜天的繁华吸引力完胜雪梨（Sydney）一万倍。详情见下图及下文：

忆30年前回流香港 港男寻回九十年代黄金集体回忆：旺角不夜天吸引力赢雪梨一万倍逐张睇↓↓↓↓

1995年太子花墟度假

楼主昨天（2日）在社交平台 Threads以「回流香港」为题发帖，指最近很多人都在讨论回流，接著自爆也曾回流过，不过那是30年前的旧事，即是 1996 年。

他回忆这段横跨30年的回流故事：「记得 1995 年，我正在澳洲读大学最后一年，那时候已经开始思考，毕业后到底要不要留在澳洲发展。」

楼主提到：「1995 年 7 月，刚好大学放一个月假，我便回香港待了一趟，住在亲戚位于太子花墟附近的家中。」他表示一回到香港，立刻感受到那种扑面而来的生命力：「花墟那边满街都是花店，一出门就车水马龙，热闹到不得了。」

而且住处走不远就是女人街、西洋菜街，旺角不夜天那种繁华，令他不禁感叹：「相比雪梨晚上那种无尽的冷清，吸引力直头赢一万倍。」

联合广场租 CD 难忘宫雪花选亚姐

除了热闹的街道，最吸引楼主的，是步行数分钟即可到达的联合广场。他记得：「90年代里面还有好几间唱片舖，那时候仍然流行租 CD，另外还有几家专卖日本偶像照片和杂志的小店，对我来说简直是天堂。」

楼主还提到：「我还记得那一个月好像在举办亚洲小姐选举，正好是宫雪花参选那一届。」宫小姐以将近50岁的高龄去选美，在当年真是城中热话，楼主直言：「讲真，她又确实几靓。而且那时的香港电视节目，也真的是百花齐放，甚么类型都有。」

在香港留了几个星期之后，楼主深深被这座城市的魅力折服，告诉自己：「明年毕业后一定要返嚟香港！就算是回来一阵子也好！」

亲证历史时刻 楼主：不枉此生

到了 1995 年，楼主完成了学业，他忆述：「后来1995年完成所有考试，知道全部及格之后，我立刻去买机票，决定在1996年正式回流香港。」

他坦言当时临近 1997 年：「而且97年也快到了，不管将来如何，能够留在香港亲眼见证这个历史时刻，怎么说也没有坏处。」对于当年的决定，楼主指：「那时候，心里全是对未来的憧憬，现在回想起来，仍然觉得那份热血和期待，非常真实。」

被问到有否后悔离开澳洲，楼主随即果断回应：「梗系冇啦」，并指「由 1996 至 2021 可以留在香港工作及生活，真的是不枉此生啊！」

网民：有退路 非常幸运

对于楼主当年勇敢回流的决定，有网民深表羡慕，直言：「你有得拣，有退路，非常幸运」；也有留言的网民和应指，人一生中确实应该在壮年时去感受那份无与伦比的活力，即使在外国生活，部分当地人的偏见与文化落差也令人难以适应。

资料来源：andysfliu＠Threads

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