JUPAS放榜2026｜港生DSE英文「炒车」2级竟获台大法律「神科」取录 网民列3大死穴狂劝退｜Juicy叮

2026年度JUPAS（大学联招办法）遴选结果将于周三（8月5日）揭盅，正当应届考生心情忐忑地等待放榜之际，台湾大学的「联合分发」录取结果已率先于7月底公布，有应届DSE考生昨日（2日）发文表示，自己英文科失手仅获2级，但竟然意外地收到台湾的最高学府台湾大学（台大/台大）法律学系司法组的取录通知，面对这个「神科offer」，该名考生却显得犹豫不决，发帖求教广大网民，引发极大回响。

楼主在帖文中附上一张台湾的海外联合招生委员会的录取通知截图，并问道：「想问下台湾学生台大这科如何，算还可以的吗？DSE英文失手好在台大法学给了offer，目前等五号（JUPAS）放榜再决定去不去，想听听意见。」

DSE最佳五科22分 英文「3314」惨遇滑铁卢

楼主随后在留言区详细披露了自己的DSE成绩与背景，他透露自己是一名文科生，今年DSE最佳五科（Best 5）成绩有21分，加权后达22分，报考联招Band A的学科分数全数高于中位数一至两分。

无奈他英文科不幸「炒车」，他更无奈公开英文科四份分卷的惨烈成绩为「3、3、1、4」（即阅读卷和写作卷均获3级、聆听及综合卷仅得1级、口试卷获4级），最终被拉低至总分2级，未能达到本地大学的最低门槛。他表示目前仍在寄望JUPAS放榜时能获理大（PolyU）弹性收生，或等待8月12日英文、数学M2及历史科的成绩覆核（Appeal）结果，若英文成功升级便有望博入香港中文大学。

网民列3大「死穴」劝退：法律体系不同、出路极窄、薪酬太低

帖文引来大批热心网民热议，虽然有网民大赞台大法律系是猛人专属的神科，台大法律系在台湾的学术地位毋庸置疑，但更多网民却「苦口婆心」急劝退，力劝楼主赴台升学要三思，「停一停，谂清楚先！」

不少网民指出，首先是法律体系的根本差异，许多留言分析指香港实行普通法（海洋法系），而台湾则属大陆法系，两者截然不同：「如果你想返香港做，都系要读过」，有网民更直言「考唔到香港律师牌」，若未来打算回港发展，赴台读法律的帮助将会较少。

其次，网民们又指出，楼主获录取的是「司法组」，网民提醒这个组别的学生多以考取法官或检察官为目标，对于港生来说出路可谓非常狭窄，因为法官或检察官这些职位属于台湾的公务人员考试，必须为台湾籍：「身为香港人......除非你未来透过其他途径取得台湾身份证，否则你无法报考台湾的法官与检察官」，有网民甚至估计「呢啲佢哋实系请返自己人先，你冇台湾身份好可能咁就bye」。

另外，虽然有人认为楼主毕业后仍可考取台湾律师牌，或在当地上市公司担任法务，但不少网民坦言台湾律师的薪酬与香港有段距离，「喺香港应该得师爷水平」，这点也令楼主坦承「确实系现实问题我都考虑紧」。有台湾网民亦提醒楼主台湾的移民政策严格，直指「这边几乎不开技术移民，也不发永居」，要取得身分留在当地发展绝非易事。

面对网民的详细分析与连番「劝退」，楼主坦言已了解现实问题，并透露自己最终目标其实是回港投考督察或海关，学位在香港的认受性才是关键。由于台大方面限期在九月前且不用交留位费，因此楼主表示，暂时打算先观望香港JUPAS的大学取录结果再作打算。

港生赴台升学创14年新低 最新统计：跌至196人

事实上，近年香港学生赴台升学的热潮已大幅减退，根据本港教育局「中六学生出路统计调查报告书」显示，过去十多年间中六毕业生赴台升学人数（详见下图），自2015年录得1737人的顶峰后反复回落，虽然2020年曾一度反弹至1577人，但自2021年起便持续下挫。至最新的2025年更锐减至仅余196人，创下自2012年以来的14年新低。

赴台湾继续修讀全日制课程的香港中六毕业生人數

来源：Threads

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