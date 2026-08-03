养儿防老已过时？ 70后人妻打破「死都唔入老人院」焦虑 提早规划晚年生活 网民赞心态正确｜Juicy叮

传统「养儿防老」观念在年轻一代心中似乎正逐渐瓦解。一名 70 后无子女人妻早前在网上分享安老规划，表示她已「预咗将来老咗会入老人院」。网民被其豁达感动，大赞心态正确，更点出最现实的残酷情况：「久病床前无孝子。」详情见下图及下文：

养儿防老已过时？ 70后人妻打破「死都唔入老人院」焦虑 提早规划晚年生活 网民赞心态正确逐张睇↓↓↓↓

楼主：「老来从子」是下一代包袱

楼主昨天（2日）在社交平台 Threads 发帖，大方分享自己对晚年生活的规划。她直言：「我系70后，有老公但冇小朋友，所以预咗将来老咗会入老人院。」

看著上一辈对安老院的抗拒，楼主有感而发，指出父母那一代「个个情愿死都唔入老人院」，这让她想起传统中国人「老来从子」的观念。

她认为这种观念早就深植于大家的心中，导致许多人从小就背负著沉重的心理包袱，觉得自己「不能行差踏错，因为将来要照顾年迈嘅父母」。而父母亦因为这种观念，不会鼓励子女去做自己喜欢的事，凡事只求「最紧要稳阵」。

楼主：有钱唔一定留畀小朋友

对此，楼主抱持极为豁达的态度，呼吁同辈不要将这种情绪勒索和压力传给下一代，应提早为自己的晚年作好生活安排：「我希望我哋呢代唔会将呢种想法传畀下一代，唔好畀压力小朋友将来要照顾我哋，早啲安排定自己老咗嘅生活。就算有钱都唔一定要留畀小朋友，自己过得开心先最紧要，父母开心，小朋友就自然都开心。」

网民深表认同：久病床前无孝子

不少网民对楼主的想法有强烈共鸣，直言有子女不代表晚年能安枕无忧。有网民指出：「净记得老来从子，无记埋久病床前无孝子？先唔讲有仔女唔代表佢大个咗一定会孝顺你养返你，佢唔使揾食咩？如果已经老到无法自理，好大机会都系送你入老人院😂。」

这位网民还建议：「咁担心老年问题，你应该做嘅系供好份医保，年年做 Body check（身体检查），练返多少肌肉，特别系下半身。睇定边间老人院高质，揾定足够嘅钱，老到咁上下生活自理困难就自己申请入去过世。」

也有网民大爆自己婆媳之间的传统观念冲突，大感无奈：「奶奶仲依然觉得养儿防老系必然的😆，所以乜都靠晒我老公了。锡同畀钱就畀晒女，至于麻烦嘢留畀仔。」

向往与好友同住安老院

原来不少网民也对晚年入住安老院充满期待，希望与志同道合的朋友一起抱团安老：「我已经好期待老咗退休同朋友住同一间老人院日日唱 k 打牌」；也有人看好科技发展，幽默指：「我哋呢代～可能预少少钱～拣个啱心水嘅 AI carer（人工智能护工）机械人就 ok😎😎😎」。

网民不同意见：最好系在家安老

不过，对于是否一定要入住安老院，网民意见不一。有网民认为健康和居家安老才是首选：「喺香港，最好系在家安老，唔好咁快谂入住老人院，除非你真系有能力揾到一间真正养到老嘅老人院。希望你哋可多注重养生，要行得走得，身体健康呀！」、「健康最重要」。

也有80后网民表示：「我无预自己要入老人院，我宁愿赚多啲钱请个护士加姐姐照顾我到走𠮶日，我都绝对唔会去老人院」。

更有网民客观指出，即使有钱，高质素的安老服务依旧是一位难求：「👍始终入老人院系唔系几好， 但有时又真系无计嘅。 我有美国同事同佢老婆都系做医疗所以收入唔错， 但两个都年纪唔细， 要供个女读医仲有外母住辅助生活嘅社区中心， 收费好贵而且虽然用家评分唔错但实际上佢哋觉得都系麻麻， 所以就算有钱你都未必可安排到好嘅安老服务， 但真系起码照顾者有得透下气」。

但也有网民持相反意见，忧虑地提醒：「无儿无女，晚年好惨」。更有人直言最希望走得潇洒，「最想好似我阿叔咁瞓瞓下走咗，走前一日仲约紧人食饭」。

资料来源：yefgkoufvj＠Threads

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