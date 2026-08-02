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JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮

时事热话
更新时间：13:12 2026-08-02 HKT
发布时间：13:12 2026-08-02 HKT

2026年度大学联招（JUPAS）将于周三（8月5日）放榜，有2023年DSE仅考获8分的网民，近日在网上发帖分享终于成功「逆袭」入读香港理工大学（PolyU），其经历引发网民热议，不少人深受感动，直呼「太励志啦」。

亲揭细节：CGPA 3.2 杀入理大测量

楼主在帖文中感慨地写下 「2023 dser 8分，最后都入到大学，真系好佩服自己」 ，并分享了自己的升学路径：「由IVE FD —> IVE HD —> PolyU」（即基础文凭升读高级文凭，再衔接大学）。他凭借个人经历向一众即将放榜的考生，特别是失意的同学鼓励道： 「所以DSE唔证明啲咩 只要努力你都可以系大学生 Add oil everyone~」。

为了证明自己所言非虚，他更附上了一张来自香港理工大学的取录通知截图，通知标明他获 「34480-SYL Conditional Offer」，署名为香港理工大学的「土地测量及地理资讯学系」。

有网民好奇他到底读哪一科，楼主亲自解画，详细列出自己的升学阶梯：先入读 「IVE Engineering FD （工程基础文凭）」，再升上 「IVE Geospatial Science and Land Surveying （地理空间科学及土地测量高级文凭）」，最终以 Senior Entry（年长生/高年级入学）的身份，直接衔接上 「PolyU同一科」 的 Year 3。他更透露，在IVE成绩须考获 「3.2以上」 的 CGPA，至于数年IVE的学费大总共约 「6万up左右」，最终能成功圆大学梦。

DSE低分生纷晒「逆袭」入U路线：11分考入PCLL

帖文在网上引发热议，除了大量「恭喜」及「加油」的留言，更引来大批DSE低分的「同路人」分享自己最终能入读大学的奋斗史。

一位网民的经历尤其震撼，他自言当年DSE仅得11分，但凭著毅力，由基础文凭（FD）读起，再上副学士（Asso），最终成功入读法学士（LLB），现时更在修读法律深造证书（PCLL），向著律师之路迈进，他感慨地表示：「都挨咗好多年，终于有成果。」

有网民问他是否读相对容易的海外遥距课程（UOL），他回应说：「唔系UOL，当年有谂过UOL，但UOL易入难出，所以不了。」 其经历令网民大赞：「11分做到lawyer，呢个真系几震撼。」

条条大路通罗马：7分做测量、9分读社工

除了「11分律师」，有与楼主同为入读理大测量系的网民分享：「我2017Dser，印象系Best5得7分，出咗去做野一段时间，然后3年前由Fd（基础文凭）读上HIDI（高级文凭），今年senior entry 入poly Surveying」，两人更相认笑言「有机会上堂见」。

另一位网民则代朋友分享：「我学生dse9分，入岭大asso（副学士），因太多人quit，所以顺利上HD（高级文凭）转酒店，最后升上degree(社工)poly」，前后花了5年时间顺利毕业。

此外，有网民更大晒自己的终极升学履历：「我当年Asso->HD->degree-> master->到而家读紧博士」，甚至有「DSE 9分」的考生 「Fd（基础文凭）> hd （高级文凭）> degree（学士）> Master（硕士） 已移英，英国IT9（从事资讯科技业）」，完美印证了网民的一句：「公开试成绩，不能代表一切」。

网民担心「一毕业就一身债」 楼主：有做兼职

不过，在一片正能量与「Respect」之中，虽然有网民认同「大学学位系向上流嘅入场劵」，但有悲观的网民亦留言警告：「跟住你发现毕业即失业，就后悔做乜唔早两年做嘢先」，有网民更点出升学的现实代价：「但系一毕业就会一身债」。

面对网民的热烈讨论，楼主亦有作出回应，他透露自己是由IVE的工程基础文凭，升读地理空间科学及土地测量高级文凭，并以高级文凭非联招（Senior Entry）的方式，衔接上理大同一学科的学士课程。他表示自己早已在测量公司做兼职，因此「就算毕业出嚟都唔惊」找不到工作。

面对网民担心「毕业即失业」的现实问题，楼主显得相当淡定。他回应指自己「本身喺测量公司做紧兼职，所以就算毕业出嚟都唔惊」，展现出早有准备的成熟心态。

来源：_mo_.1204＠Threads

延伸阅读：DSE放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相
 

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