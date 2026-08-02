公屋外佣跳槽中产家庭 现雇主呻爆：离职前变脸「咁样」驳嘴 网民点出拒交戏残酷真相｜Juicy叮

外佣由公屋跳槽至中产家庭，离职前突然变脸且经常驳嘴，态度转差令雇主在对方于9月离职前的一段时间相当难挨。冷眼旁观的网民却精警地分析打工仔辞职后「拒绝交戏」的残酷真相，亦有人献计，提议雇主以「即炒」作反击。详情见下图及下文：

公屋外佣跳槽中产家庭 现雇主呻爆：离职前变脸「咁样」驳嘴 网民点出拒交戏残酷真相逐张睇↓↓↓↓

外佣由公屋跳槽中产家庭 加薪侍候外籍夫妻

楼主早前在社交平台 Threads 发帖，透露家中的工人姐姐最近找到了新雇主，即将「跳槽」离开。她指对方的新工作待遇极佳，将会从公屋迁进中产或高产社区，侍候一对外籍夫妻，不仅有自己的独立房间，且还加了人工。

得知工人姐姐找到笋工，楼主坦言「有些少『不忿气』」。更难受的是，工人姐姐要到9月才正式离职，在如今上班的这段最后日子里，工人姐姐对其母亲不瞅不睬，对其父亲更加驳嘴，对楼主本人则是「左耳入，右耳出」。

楼主大叹：「想不到姐姐竟然找到一份『笋工』，真的没天理，还要面对姐姐至9月，真的难为了我妈我爸」。

过来人同病相怜：为教新工人唯有死忍

对于楼主的苦况，有同病相怜的雇主分享了类似的无奈经历，表示有时为了大局只能哑忍：「我旧工人一谂住完约返老家（半年前）已经对我不瞅不睬…走前一个月，直程开口话我😡我真系一直忍，因为要靠佢教新工人做嘢😩」。

有人建议楼主先尝试理性沟通：「楼主，有无试过同姐姐冷静沟通过？（保障自己要有第三方在场。）讲明佢一日仲收紧你人工，工作就要正常做。如果意见接受态度照旧，记录证据+送佢Warning letter（警告信）。」

网民献计反击：赔钱即炒断其签证

不过，更多网民认为发警告信随时有反效果：「一系就忍。一系即炒。如果畀 Ｗarning，佢玩嘢，你仲头痒」，极力提议楼主长痛不如短痛：「即炒！」、「即炒啰，好过喺度笃眼笃鼻」。

部分网民更提出「赔钱送客」的绝招：「畀我会立即炒咗佢，赔佢一个月，理由系唔再需要佢......佢点驳返𠮶份工佢嘅事」。

亦有网民好言安慰楼主，认为塞翁失马，送走对方未必是坏事：「未行到最后都唔知边个唔好彩，可能系你送走个瘟神」、「中产大屋加人工，随时仲辛苦过喺你度打工」、「呢个世界嘅嘢相辅相成」。

网民点出打工仔残酷真相

然而，也有不少网民客观地分析打工仔在辞职后的真实心态，指出外佣难以继续「交戏」实属正常：「你系员工有笋嘢你都会跳槽啦」、「佢同我哋一样系打工仔，份工做得唔开心，又已经揾到下一份更好的，还需要交戏吗？」、「正常人辞咗职都系咁㗎啦，辞咗职仲忍你？」

有网民则提醒楼主，与其动气，不如专心寻找替工：「有冇念过自己用多2个月都系帮轻咗自己？同埋自己都要用时间揾过个新？」

资料来源：999goldpig＠Threads

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