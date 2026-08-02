隐形有钱人混入职场 老板世侄女做接待员 连串富贵举动吓窒同事 网民大爆「贴钱打工」奇人奇事｜Juicy叮

隐形有钱人混入职场体验民间疾苦，实在「防不胜防」。一名打工仔近日在网上分享公司一名接待员，竟是驾名车上班的老板世侄女，被其连串打风流工的富贵举动吓窒。网民有见及此，也大爆身边「贴钱返工」的奇人奇事，令人大开眼界。详情见下图及下文：

隐形有钱人混入职场 老板世侄女做接待员 连串富贵举动吓窒同事 网民大爆「贴钱打工」奇人奇事逐张睇↓↓↓↓

楼主：真系贫穷限制咗我嘅想像

楼主早前在社交平台 Threads发帖，提到「真系贫穷限制咗我嘅想像」。

帖文透露了一个10年前的故事，指公司当时请了一位 Receptionist（接待员），听说她是老板的世侄女，平时逗一万多元的薪水，岂料有同事爆料，指她平日竟然是揸 Maserati（玛莎拉蒂）返工。

更夸张的是，她还在公司楼下花 6000 元租下一个车位。如此计法，扣除油钱与养车开支，这位接待员根本就是「贴钱打工」。

另一部车竟是波子

隔了几日，楼主需要与这位世侄女一同外勤。出发前，对方一脸不好意思地向楼主透露：「哎呀，架车拎咗去整，今日揸咗另一部出嚟，你唔好介意呀。」

楼主当时心里还在暗自嘀咕，以为对方开的只是一辆借来的买餸「钱七」，感叹自己这辈子都没有坐靓车的命。岂料走到停车场，对方指著一辆波子（Porsche，保时捷）跑车：「上车啦。」

楼主：工作个多月因「太闷」辞职

楼主直言这是自己人生第一次坐跑车，当对方一踩油门时，强烈的离心力让整个背脊贴著椅背，坦言「𠮶下离心力，真系有少少吓亲我！🤯」。而这次外勤，其实也是因为公司有活动，老板叫埋世侄女一齐去帮手，意在「俾机会世侄女学嘢」。

不过，这场「平民体验」并没有维持很久，该名世侄女仅仅工作了一个多月，便因觉得「太闷」而辞职，结束这场职场民间疾苦的体验。

楼主事后在留言区感叹，这其实是她第一份工作，至今已是10年前的事。她更补充指，该名世侄女「仲要靓女呀！又平易近人！」只是当时男同事们都「无一个敢出手（追佢）」，之后对方亦再无消息。

网民连环大爆「贴钱打工」超狂见闻

不少网民对楼主的奇遇大感羡慕，更有不少人热烈分享自己身边隐形富豪混入职场的同类奇遇：

•身穿名牌戴手套开箱：「我以前个同事又系老板啲世姪女，佢系著成套 C字头名牌返工，系大裙摆有埋顶帽𠮶啲套装，有一次见佢要开纸箱，佢系拎对名牌短手套出嚟戴，不过唔够一个月就唔见佢了。我估佢呢身打扮肯定要司机接送。」

•劳斯莱斯开进地盘天桥底：「以前份工，太子女嚟返工，佢条仔揸架劳斯莱斯（Rolls-Royce）嚟接佢，但重点系，我哋𠮶度系地盘，天桥底下面啲货柜。」

•杂志上见到富二代同事：有网民分享曾经招聘Office Management（办公室管理人员）时，请过一位住超贵价地段的员工，人很有礼貌且英文极佳。直到某天有同事在杂志上见到，才惊觉对方是「名人二代」。该网民笑称，当时在不知情下，天天吩咐「未执好 Pantry（茶水间）未洗好啲嘢……畀心机做嘢」。

•为分遗产打Hea工：有网民称「呢个世界有唔少呢种富家子弟／千金小姐。佢哋返工可能纯粹等父母唔好觉得佢躺平等父母死分遗产。之前听过有一个 Case（个案） 系做 Office Boy（办公室助理），佢阿爸有个基金每月俾钱佢，条件系佢要返工。所以佢咪揾份 Hea 工（轻松工作），但佢戴名表返工嘅。」

•西贡独立屋与半山司机：有网民透露曾任职一间公司，里面除了自己之外，全公司同事都在「返工为兴趣」——

同事一住半山有司机接载，有朝不小心被老板撞见，随后老板就不时邀请他入股；同事二屋企做精微零件厂，自己一个都有十几部车，住半山；同事三老公是上市公司高层，家住西贡独立屋；同事四是老板老友，屋企开厂，生意上轨道后交由家人打理，他则来公司开发新项目，住九龙站上盖。而当时的老板也是富三代，屋企有几座物业。

资料来源：office3.3＠Threads

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