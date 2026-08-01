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大妈杏花邨站外求面包医肚 收合桃包后变脸勉强回应「4个字」 好心人即场霸气收回 网民：要银包唔系面包｜Juicy叮

时事热话
更新时间：15:45 2026-08-01 HKT
发布时间：15:45 2026-08-01 HKT

街头好心行善，却竟换来一肚气。一名好心人早前路经杏花邨港铁站，好心买了一个合桃包送给自称有经济困难的大妈。岂料对方收到后当场变脸，勉勉强强回应「4个字」，令气氛跌至冰点。

出了钱还要受委屈，好心人回神当场霸气收回面包，称「我都唔勉强你了。」不少网民都大赞其果断应对，更有人心水清地指：「阿姨想要你银包，不是面包」。详情见下图及下文：

大妈杏花邨站外求面包医肚 收合桃包后变脸勉强回应「4个字」 好心人即场霸气收回 网民：要银包唔系面包逐张睇↓↓↓↓

楼主：收到合桃包秒变脸

楼主昨天（31日）在社交平台 Threads（线报）发帖，并在回应网民时透露，指在杏花邨站行善却换来受委屈的经历——路经杏花邨站时，遇到一名「短白发嘅姨姨」自称有「经济困难」求助：「想要几个面包食下。」

好心的楼主听后，随即到附近买了一个合桃包送赠，她表示：「谂住买个健康少少嘅合桃包，点知俾人嫌小器」。没想到，当大妈看见递上来的合桃包时，态度竟然出现微妙的转变——「佢见到之后表情变咗一下😧」，随后才勉强地讲了：「好啦好啦。」

楼主霸气收回 行远仍听见被闹

看见对方一脸嫌弃、勉为其难的表情，楼主决定不再让自己受委屈，当即神回复对方一句：「我都唔勉强你了。」楼主事后更笑言：「我讲完呢句，对方呆咗😧俾唔到反应，就知我讲得好好🤣🤣」。

接著，「就收返块面包行开咗，无理由俾钱仲要受委屈，之后行远都仲听到佢闹我🤣」。楼主当机立断的反应，令一众网民拍案叫绝，纷纷大赞她转数够快：「Well done（做得好）转数够快」、「钟意你收返个面包𠮶下👍🏻🤣🤣🤣」、「好彩买咗个自己想食嘅😋😋」。

网民心水清：要银包唔系面包

有网民则点出大妈嫌弃的原因：「佢系要几个面包嘛😏，而你只系买咗一个俾佢，我赞赏你心地善良又有爱心👍但未能满足到对方的贪婪🤔」。

也有网民指出，这些在街头讨食物的人根本志不在食物，只是一贯的骗财手段：「志不在包」、「佢想要钱唔系包，旧式利用同情心呃钱嘅骗子嚟」、「人哋要$，你畀块面包佢，咁系嬲嬲猪啦~」、「好多呢啲根本只系想要钱，真系饿嘅收到面包饭盒一定好开心多谢」。

网民更明言「阿姨想要你银包唔系面包，咁都唔明」，恍然大悟的楼主随后亦回复认同「依家明了」。

过来人分享离谱经历

不少曾上当的过来人也分享离谱经历，力证这些骗徒手法层出不穷，而且胃口极大。

有网民分享在佐敦的遭遇：「有个女人无啦啦喺佐敦地铁站出口附近嘅面包店门口叫我买3个包俾佢，佢话肚饿，指定要咩味道嘅包」。该网民入内才发现一个面包要22元，最后只买了一个，并对她说：「你呢个包好贵，我唔会买3个俾你」，对方即刻面红，令该网民感叹「而家嘅人，无钱都要有生活要求」。

更有网民分享曾在将军澳日出康城遇过「高级骗子」：「见到个香港人婆婆话无钱食饭，问我可唔可以买个饭俾佢食。我话好啦你想食咩饭，佢话佢无所谓食鱼简单就可以。然后拉咗我去一间日式高级餐厅，指住个600几蚊鱼生饭叫我买俾佢食」。

虽然该网民最后给了200元打发对方，回家后被家人责骂，但笑言好心有好报，最后收到新工作 Offer（聘书）更加了万多元人工。

资料来源：coduddms620＠Threads

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