港男转行任外劳宿舍助理 日晒雨淋抬日用品入龙鼓滩 公司竟出钱资助上装修班？ 网民惊觉：佢哋住得好过我｜Juicy叮

「外劳宿舍办公室助理」似乎是一项新兴职业。最近有新入行的港男在网上分享这份另类工作的日常点滴，指自己除了要日晒雨淋穿梭油尖旺以至龙鼓滩等地，为宿舍补给厕纸、洗衣粉、沐浴露、洗洁精等日用品外，竟然还获公司出钱资助，与老细一同上装修班。

从楼主的亲身经历中，不少细心的网民意外发现，原来现时为来港外劳安排的住宿环境相当完善舒适，甚至令人惊叹，外劳的居住条件简真「住得好过我」。详情见下图及下文：

港男转行任外劳宿舍助理 日晒雨淋抬日用品入龙鼓滩 公司竟出钱资助上装修班？ 网民惊觉：佢哋住得好过我逐张睇↓↓↓↓

办公室助理变步兵

楼主今天（1日）在社交平台 Threads 发帖，讲述自己两个月前应征这份新兴职业的经历。他透露，当日面试完毕后即获录取，原本以为可以舒舒服服在冷气房工作，心想「咁快请咁正」。

没想到入职后却是另一番景象。楼主自爆，面试时明明说是办公室工作，结果却「冇一日系喺 Office（写字楼） 做嘢」。他每天都要日晒雨淋，这两个礼拜还要面对打风落雨的天气。而上班第一天，他就被叫了出去，到油尖旺的宿舍补给洗衣粉等物资。

从楼主上载的「外勤工作安排」截图可见，其工作内容包罗万有，除了要去不同宿舍补充厕纸、沐浴露、洗衣粉、洗洁精、菜刀等大量日用品外，更要处理「大门锁有问题（帮手拍片）」、连接闭路电视（CCTV）、为新入住的外劳「摆低合约」，甚至要在中午时分与师傅会合，处理冷气维修、换花洒喉、换衣架等琐碎杂务。

楼主在帖文中提到，当中最令他感到吃力的，是有一次在屯门买完大批纸巾、洗衣粉等日用品后，要一个人将沉重的物资搬入偏远的龙鼓滩村屋宿舍。对于有网民疑惑为何不使用网购，有人留言解释指：「山旮旯地址未必即日送，有都要加钱」。楼主当时曾想电召的士，却直指老细「彩你都傻」，只能咬紧牙关硬撑。

楼主：住得仲好过我哋

楼主还在文中惊叹，外劳的居住待遇相当优裕：「做咗呢份工先发现其实啲外劳比我哋想像中生活得好，仲要几百蚊一个月包水电煤，包生活物资，有咩烂又有人帮手自动搞掂，有啲宿舍甚至系租咗啲乜乜花园𠮶啲嚟做宿舍，住得仲好过我哋。」

不少网民惊讶外劳的居住质素比想像中理想，甚至比部分本地基层市民的环境更好，指「佢哋真系住得好过我」、「做外劳有宿舍住咁好」、「真系住得好好」。

甚至有人直指：「哗！啲外劳宿舍真系做得几靓㖞，睇落舒服过好多㓥房，难怪你都想做外劳😂」。

公司竟出钱资助报读装修班

此外，楼主的工作内容还有意想不到的发展，迎来了一个突如其来的「培训机会」，公司似乎有意把他栽培成「全能助理」。

楼主透露，老板上星期突然给他发送了一个装修班课程，表示由公司出钱资助，希望他能去上课，「个老细上个礼拜突然 Send（发送）咗个装修班话想同我一齐上，公司出钱，想我学多啲嘢」。

资料来源：petersa0918＠Threads

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