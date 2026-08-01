久违亲戚突现身献殷勤 以「一借口」带80岁长者把脉 竟索天价1万大元 「中医党」疑打龙通呃钱｜Juicy叮

一些久未联络的亲戚突然露面并大献殷勤，背后可能隐藏著阴谋。有孝顺女在网上愤怒发文控诉，指其 80 多岁的母亲，早前被一名突然现身的亲戚，以「一个借口」带到旺角把脉。岂料诊所竟然索价1万元天价诊金，怀疑这根本是「中医党」串通「打龙通」骗财的伎俩。详情见下图及下文：

久违亲戚突现身献殷勤 以「一借口」带80岁长者把脉 竟索天价1万大元 「中医党」疑打龙通呃钱逐张睇↓↓↓↓

楼主：个亲戚突然去探我妈

楼主昨天（7月31日）在社交平台 Threads 发帖，大呻母亲疑似被亲戚诈骗的经历——「喺香港有个好耐无见嘅亲戚，突然去探我妈，我妈老人家80几岁左右，起初好热情，带佢周围去。」

原本以为是亲戚间的温馨相聚，岂料过了两天后，对方突然以长者脚部不好作借口，热心地带她到旺角，去看一名所谓的「女中医师」，从而令老人家堕入圈套。

诊金高得令人咋舌：把脉竟收1万元

当到达该诊所后，其收费高得令人咋舌。楼主接著道出事发经过：「我妈话把脉咋，就要畀$1万，我妈话无咁多，都畀咗$5000，后来个女医生有帮我妈按摩下，但你点睇都系夹埋个女医生呃我妈喇！」

眼见母亲惨遭骗财，楼主在文中公开了该名无良亲戚的名字，并严厉警告对方：「你唔好再出去揾我妈，枉我妈仲当你亲戚，快还钱畀佢老人家，『吴XX』你个衰人，老人家啲钱你都呃，因住个天收你！唔系我妈讲出嚟，我都唔知。」楼主更呼吁大众要提防此人：「想大家注意下呢个男人名，以后大家都小心啲。」

网民怒斥「偷呃拐骗」：如「饭脚」骗案翻版

不少网民直斥该名亲戚的行为，形容这是「偷呃拐骗」。有网民指出，这种行骗手法与坊间的「饭脚骗局」如出一辙：「好似𠮶啲呃人饭脚，揾水鱼去帮衬自己舖头，食几千蚊垃圾𠮶类」，怀疑该名亲戚与该「女中医」诊所存在利益输送。

有网民留言询问涉事诊所的细节：「地舖定上楼？」、「开埋伪女中医」、「开埋样等大家提防下啦」。楼主则回复指，听母亲的形容理解应该是「地舖」，位置大约在旺角的角落。

楼主表示，若非母亲主动提起，她至今仍被蒙在鼓里。对于网民留言同情并建议「报警」或「公开长相」，楼主叹道，事件其实「已经系上年的事」，并称「老人家唔记得多嘢，只记得旺角，角落位置咁，连名都唔记得，唉…」

资料来源：daydaytiger＠Threads

相关阅读：

「亲戚童党」港铁出没 出一奇招搲饭食、讨$2 港女俾钱后男童竟自认表弟

高薪护士港女惨变亲戚人肉提款机 被要求资助堂弟大额买楼首期 网民手把手教体面拒绝对白

亲戚饭局唔想奉旨找数改行AA制有阻力？ 网民讲解聚会埋单潜规则