助理惊揭护老院填鸭式喂饭 食物流落后颈干腌 男院友成张床都系「呢样嘢」 网民：虐老一定有报应｜Juicy叮

一名任职物理治疗助理的网民近日在网上爆料，指自己到一间护老院工作时，惊见有长者不但惨遭「填鸭式」强行喂饭，导致食物流落后颈「干腌」无人理会，更有男院友的病床布满令人作呕的「呢样嘢」。帖文揭露的种种惨况随即惹来大批网民公愤，群起痛斥做法冷血，直指虐老定有报应。详情见下图及下文：

助理惊揭护老院填鸭式喂饭 食物流落后颈干腌 男院友成张床都系「呢样嘢」 网民：虐老定有报应逐张睇↓↓↓↓

楼主：好似填鸭咁塞晒入去

楼主昨天（30日）在社交平台 Threads 发帖，表示去了一间护老院工作，但返了几日就已经顶唔住宣告辞职。楼主直言：「我明白人手唔够，但可唔可以对一啲冇自理能力嘅人，当系人咁看待。」

楼主爆料指，亲眼目睹职员喂长者食饭时，「好似填鸭咁塞晒入去」。

食物腌后颈无人理

更令人心寒的是，长者的基本卫生完全被忽视。楼主痛心地表示，发现一个没有自理能力的婆婆，「可能塞得太急，食物流晒落后颈，完全冇人理」。楼主直指婆婆瘫在床上，即使家人探访也未必知道真实的惨况。

加上该院舍的长者，一星期竟然「只可以冲一至两次凉，讲紧三十几度」，意味著「即系呕出嚟嘅食物，会『腌』住后颈几日」。

最令楼主感到委屈的是，当好心帮婆婆抹干净时，竟然「仲要畀啲阿婶闹」。不仅如此，当揭开男病人的被子时，惊见「成张床都系食物残渣」，令楼主不禁愤怒大骂：「咩事呀而家🥶🤬！」

网民大叹社会悲歌：生存都好辛苦

网民对此感到相当愤怒与心痛，形容事件是「社会悲歌」，并向楼主送上安慰：「听到都觉得好难过，真系辛苦晒你🥺」、「听到都觉得好难顶，有啲长者真系好惨…」

不少人直斥涉事的院舍职员极度冷血：「啲人咁冇人性，就算系扮打工都唔好咁过分」、「见到你的形容，非常恐怖。原来啲老人家好惨。」

更有网民代入家属角度，痛心表示：「佢哋当啲冇自理能力嘅人唔系人，因为我都见过，看到真系令我好感触！假设𠮶个系佢屋企人佢哋会点呢？你讲得啱，屋企人未必知」、「如果系自己家人你又会点呀？真惨无人道」、「好无奈、好无尊严」。

有人更感叹：「真系黐线……会不会有人可以帮帮老人家……其实真系好惨……已经唔系讲尊严……系讲紧生存都好辛苦。」网民于是怒轰：「咁对啲老人家，一定有报应㗎！」

同行揭残酷真相

帖文亦引出不少同行及过来人分享见闻。有同业大表认同：「我都做过两间院舍，完全明白你那种心情。两间加埋都做唔够9个月也睇唔过眼而辞职」、「我都去过3、4间老人院做过一日兼职，我见过你讲嘅情况！各位系真㗎！」

有人无奈指出：「听落好似有啲夸张，事实就系睇彩数，你唔好彩去咗间无乜人情味。」

对于这类惨况，有网民剖析背后原因：「啲员工唔钟意份工，但又要揾钱唔做唔得，专揾啲没有行动能力嘅院友虐待发泄情绪。家中有能力照顾嘅就唔使送去老人院，送去老人院要畀钱，员工收人工唔做嘢仲虐待老人家。」

有人建议必须「提高待遇+加强监管+请多啲人」才能解决问题。

网民：咁又唔系一竹篙打死一船人

大批网民强烈要求楼主公开院舍名字：「可唔可以话畀我知边间呀？」、「开名喇！」防再有长者无辜受害。更有网民激动提议：「唔应该辞职，应该留喺度做卧底，揾证据，告实佢哋！」

不过，亦有网民留言平反，指出：「咁又唔系一竹篙打死一船人嘅，我之前做𠮶间又真系好好多，起码都真系日日冲凉所有嘢都尽量做到足，除非佢发烧。」

资料来源：chakwinwinw＠Threads

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