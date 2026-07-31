大学生仔女变「绝世隐青」 港妈崩溃：零沟通只顾打机 过来人传授一招破冰｜Juicy叮

一名中年港妈近日在网上大吐苦水，形容自己一对正在读大学的子女是「绝世隐青」，放假便变身宅男宅女，只顾死守房门沉迷打机，彼此之间零沟通。

忧心忡忡的她发文崩溃求救，有过来人传授一招破冰；另有网民笑指，这种生活模式竟有另类好处。详情见下图及下文：

大学生仔女变「绝世隐青」 港妈崩溃：零沟通只顾打机 过来人传授一招破冰逐张睇↓↓↓↓

港妈头痛：大学生仔女变宅男宅女

楼主早前（24日）在社交平台 Threads 以「香港人」为题发帖，留言指：「一个香港中年阿妈嘅求助：」

帖文的字里行间充满著为人父母的焦虑，当中劈头便大叹：「我个仔同埋囡都系香港百年难得一见嘅绝世隐青，应该点算好？」

这位港妈透露，两个孩子目前都在港读大学，但平时除了上学之外，根本不会约朋友出去玩。

港妈：一放假就足不出户

港妈爆料：「一放假就自动变成咗古代足不出户嘅网瘾千金大小姐同埋少爷，全日就喺度打机打唔停。」

最令楼主感到窒息的，是家中的冰冷气氛。她坦言，屋企除了她和丈夫会讲嘢沟通之外，这对子女基本上是「0交流」，完全不理会大家，甚至「问一声都唔应」。

身为母亲的她直言真是不知要怎样才能鼓励他们出门玩，平时又觉得他们不似会与其他人交朋友，为此感到非常头痛。

忧百年归老后出事无人知

除了当下的冷漠，楼主更担心的是孩子们的未来。她忧心地指：「我特别担心佢哋如果毕业之后仲系咁点算，我同我老公都有变老嘅一日，如果我哋离世之后，佢哋都系咁唔同外界交流，咁会唔会有一日佢哋喺屋企出咗事，都唔会有人知道😭」这番话道尽了养儿长忧九十九的担忧。

网民派定心丸：有学返唔算隐青

对于港妈把自己一对子女标签为「隐青」，不少网民大派定心丸，认为只要有正常上学，就不算隐蔽青年。有人直言：「有学返就已经唔系隐蔽青年啦！」

不少网民亦点出，这其实是现今世代的常态，有网民分享道：「我哋仔囡都系，我谂系呢个年代嘅人嘅生活模式，我会由得佢哋，佢哋想揾你自然会同你讲嘢，尊重大家嘅空间。」有网民附和：「而家啲后生系咁，我啲姨甥大部分都系咁。」

有人亦感叹：「依家啲后生，好似都不愿同人沟通，返工都系各自各，一坐低就塞住个耳机，都唔愿沟通。」亦有人认为只要能应付基本社交便足够：「大学都有 Group project（分组报告），同人沟通到就够，正如返工跟同事沟通到，唔代表放咗工之后仲要做 Friend（朋友）。」

网民点出好处：起码唔会学坏

在一片讨论声中，有不少网民反过来安慰楼主，指出子女喜欢留在家中打机，其实隐藏著一个极大的好处，就是安全。

有心水清的网民反问：「打机有咩问题？唔通晚晚出街踩单车就好咩？」网民亦指出：「起码唔会识到坏朋友学坏先。」有网民更是语重心长地表示：「而家『折』著数啲，出面无咩好事。」

有人则作出了强烈的时代对比：「2000年代嘅学生无手机，无咁多靓电子产品，钟意出去识朋友，同同学出街玩，变相容易学坏，吸烟饮酒好夜返屋企，你想呢？」

过来人传授破冰一招

面对楼主与子女零交流的困境，有过来人家长则大方传授「破冰秘诀」，分享自己的成功经验：

「我个囝都系咁，钟意留在家，不喜外出。钟意在家打机，所以我都会抽时间同佢一齐打，一齐玩，这样，他会乐意间中同我分享在校的事。年青人都是这样，他们不肯走出，唯有我们走入他们世界，去了解他们吧。」

有网民亦向楼主发出连串提问，鼓励主动了解子女：「咁你有无打机？你愿意走入他们的世界？你知唔知他们回大学上甚么科目、在 Canteen（饭堂）吃甚么？有同学一起吃饭吗？」

亦有网民提议可以投其所好举办家庭活动：「会唔会一家四口搞啲活动，例如：行山、去下离岛行下、日本旅行。佢哋钟意打机，应该钟意去日本玩嘅。」

劝儿孙自有儿孙福 适时给予压力

对于楼主担心子女毕业后的情况，不少网民劝她学会放手：「逼唔到㗎，都咁大个，佢哋自己嘅人生由佢哋自己负责返。」、「儿孙自有儿孙福，你养到佢哋读大学已好叻，其余由佢哋自主。」

不过，也有网民提醒要关注子女的大学主修科目，适时给予现实的考验：「系唔系读专科先？系就唔使担心，一返工自然面对社会；但如果唔系专科，就要小心理解佢哋毕业之后想做咩，如果无想法，而家开始畀下压力佢哋，讲明要分担下水电煤，唔系好易变终极隐青。」

资料来源：fulltime_slackerhk＠Threads

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