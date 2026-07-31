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移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮

时事热话
更新时间：11:23 2026-07-31 HKT
发布时间：11:23 2026-07-31 HKT

离开的时候，以为彼邦是答案；回来才懂，自己从来不是过客。这一趟，不是退路，是终于认清归家的路。一名移英港人回流香港8星期，在网上分享仅仅在14日内神速安顿的实录，感慨在异乡生活的「过去几年浪费好多人生」，如今「终于似返个人」。详情见下图及下文：

移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人逐张睇↓↓↓↓

楼主轰海外生活内耗

楼主早前（28日）在社交平台 Threads 以「回流香港」为题发帖，大方分享回流香港8个星期的深切生活体会。

一开头便大叹：「回流香港已经8星期🥰。对我嚟讲：香港，或者系亚洲，先至系有正常人嘅生活，因为，我哋有正常人应有嘅处事方式、思维、态度同效率。」

回想起过去几年间在异乡生活的日子，楼主毫不客气地大吐苦水，直言：「过去几年，浪费好多人生，去应付啲又蠢又低效率又错漏百出嘅人和事，就算有几多不满，都唔可以爆出嚟，仲要死忍扮无事，内耗极严重。」字里行间充满了长期压抑下来的无奈与愤怒。

自爆14日极速入伙清单 激赞香港高效率

与海外的低办事效率形成极为强烈的对比，楼主表示现时相当享受香港人的办事效率，并在文中自爆回港首两个星期的神速安顿进度，其惊人的速度令人大开眼界。

楼主表示，「好享受香港人嘅效率」，自己到港第2日，已经火速顺利「租咗迷你仓」；到港第3日，已经成功「喺预算之内租到我最心仪嘅单位，每日可以望到海，劲舒服」。

楼主续指，到港第4日，已经「用得返以前个手机号码」；到港第7日，「已经正式签好租约兼拎到锁匙」。最夸张的是到港第14日，已经「装好晒家私，搞好晒水电 WiFi（无线网络），正式入住！」

展开「报复式」娱乐

顺利安顿好一切后，楼主还透露，在这短短8个星期内展开了极致的「报复式」娱乐。不但疯狂看足多套电影与舞台剧，更直言「得闲就可以夹公仔，随时随地玩扭蛋。」

最令楼主感触极深的，是香港的治安与生活质素。楼主直言现在终于「可以孭名牌袋，著名牌衫裤鞋去街而唔怕畀人打劫」。

楼主亦顺利展开健康的生活，开心晒了几次太阳，更去了非常多次的路跑：「流咗几年无流过嘅汗，望见自己瘦咗黑咗 Firm（结实）咗，终于似返个人。」

资料来源：hsartsiku＠Threads

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