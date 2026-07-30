土瓜湾11条街名竟藏发展商「极大野心」？全港超靓街名大盘点 网民惊叹：咁改名真太神｜Juicy叮

香港地少人多，街道密密麻麻，但你又无留意过每日经过的街道名称，背后其实隐藏著深厚的文化底蕴？有网民在社交平台Threads发文，分享自己一次迷路的奇遇，意外掀起了一场香港街道命名文化的热烈讨论，更引发全网盘点各区的「神级」街道命名历史。

揾路偶遇「最美街区」 楼主大赞有诗意引共鸣

楼主在帖文中表示：「今日咁啱揾路时见到，觉得劲靓，起名嘅人好有文化，好正」。根据楼主随帖文上载的地图截图，可见正中央有一排列得极为整齐、呈南北走向的密集街道。这11条被圈出的街道，名字不但霸气，更充满诗意，分别是：龙图街、凤仪街、鹿鸣街、麟祥街、鹰扬街、鹏程街、鸿运街、蝉联街、燕安街、骏发街，以及鹤龄街。

拆解土瓜湾十三街身世之谜 揭开发展商当年一个「极大野心」？

帖文引来大批隐世历史达人留言解密，原来这个区域就是鼎鼎大名的土瓜湾「十三街」。有熟知历史的网民详细解释，这区在1959年由南洋纱厂改建为唐楼群。为了让这个大型项目「图个大吉大利」，当时的私人发展商展现了极大的「野心」，特意挑选了中国传统文化中的瑞兽、飞禽和昆虫来为这11条私家街命名，布下这个「完美吉祥阵」。这11条直街，夹著外围的木厂街和马头角道两条横街，便组成了俗称的「十三街」。

每一条街名背后都大有吉祥寓意：龙图代表尊贵宏图、凤仪代表富贵太平、鹿鸣代表福禄双全、麟祥代表祥瑞送子、鹰扬代表威武高飞、鹏程寓意前程似锦、鸿运（鸿雁）代表鸿运当头、燕安代表安居乐业、骏发（骏马）代表马到功成，而鹤龄则寓意延年益寿。

有网民更引述学者刘智鹏博士的解释，指这些动物的动作都有好运的意思，而名字后面的字就是点明吉祥的含意。有网民为了佐证这段半世纪前的历史，更翻查网民上资料显示，相关街道早于1959年命名。

浪漫幻想一秒破灭？街坊神回：我哋叫「禽兽街」

不过，充满文化气息的背后，街坊的现实回应却惹来全网爆笑，有网民抵死地留言分享，当年许多在附近上班的同事，都会把这十几条以飞禽走兽命名的街道直接戏称为「禽兽街」。

有网民更对「蝉联街」大感不解，直言蝉只是一只会发出「嘈到拆天叫春声」的小虫，竟然能入选十三神兽。随即有网民引经据典指出，在民间传统信仰中常在树下设龛祭祀神明，常言道「树荫有一只蝉」，可见蝉的地位神圣如神明，位列其中亦不意外。

大角咀植物街爆「世纪翻译大乌龙」？

十三街的讨论瞬间点燃了网民对香港街道历史的热情，迅速蔓延至全港各区，有网民上载另一张香港街道地图，展示新蒲岗著名的「八街」：大有街、双喜街、三祝街、四美街、五芳街、六合街、七宝街及八达街，并指出「呢set都正」。有网民补充，这套充满浓厚商业吉祥意味的街名早于1961年已经存在，后来更有著名小说《拾香纪》参考了这类命名方式，创作出大有、相逢、三多、四海、五美、六合等人物名字。

说到具特色的街道，大角咀的「植物街」绝对榜上有名，网民热烈地列出该区以植物命名的多条街道，包括杉树街、松树街、橡树街、榉树街、榆树街、枫树街、白杨街、柏树街、柳树街、槐树街、棕树街、洋松街、铁树街、樱桃街、合桃街、菩提街（实为青柠Lime）、埃华街（实为常春藤Ivy），还有最出名、充满诗意的诗歌舞街（实为无花果Sycamore）。

提到大角咀植物街，网民更揭开了一个「世纪翻译大乌龙」，指出当年政府翻译时出错，将英文本意为松树的Pine误译为「杉树街」，又将本意为杉树的Fir误译为「松树街」。这个美丽的错误一直沿用至今，有从小住在「衫树街」的网民表示，直到中学上生物课学到树木名称时才惊觉调转了，自己当场呆住。

华人最忌讳「四」字？西营盘数字街隐藏规划秘密 涉「高街」命名原因

除了动植物，简单直接的「数字街」同样大有学问，有网民展示西营盘的街道规划，指出这里有第一街、第二街、第三街，但唯违没有第四街。

熟悉该区的网民指出，原来最早规划时确有第四街，但因为华人传统忌讳「四」字谐音似「死」，政府便顺应民意，以其处于较高地势的特点，将其改名为令人闻风丧胆的「高街」。不少网民又大赞这种左右由东边街、西边街夹著，中间正街贯穿的格局「唔会荡失路」。

香港早期的工业发展同样反映在街道上，有网民指出观塘工商区的街道全部都是与商业有关的吉祥说话，例如成业街、敬业街、创业街、骏业街、励业街、基业街、伟业街、祥业街，以及开源道、鸿图道等，前人改名的用心可见一斑。此外，还有网民提及全港各区以「厂」字命名的街道，如新界的水厂街，九龙的烟厂街、木厂街，港岛的雪厂街、电厂街、糖厂街及工厂街等。

各区内地地名命名街道 沿用旧式罗马拼音

除了神兽与植物，原来香港各区还隐藏著不少「内地街」，有网民上载了一张位于香港仔的街道地图，相中的街道牌全是熟悉的内地地名，包括：洛阳街、西安街、成都道、南宁街、湖北街，令该网民忍不住打趣笑言：「唔讲以为自己返咗内地」。

网民纷纷接力列举各区的同类街道，有网民指出土瓜湾同样齐集了「浙江、江苏、安徽、江西、山西」等省份街名；有网民亦提到原来旺角也有一条「深圳街」。有细心的网民指出，这些街道的英文翻译至今仍保留著旧式的罗马拼音（Romanised spelling），「Canton（广州）、Chengtu（成都）、Shamchun（深圳）、Peking（北京）、Nanking（南京）统统都系例子」，而没有被改成现代的国语拼音，意外地为香港保留了一份独特的历史文化印记。

不止街道！公屋命超有古风感：伴月楼、紫霄楼、游龙楼...

不单只街道，香港早期公屋的命名亦被网民激赞「超有古风」，网民们纷纷列举，如彩云邨的伴月楼与观日楼、长波楼与银河楼、紫霄楼与绣文楼、游龙楼与飞凤楼等；彩虹邨的翠琼楼、紫薇楼、红萼楼；苏屋邨的兰花楼、牡丹楼、金松楼。

还有观塘花园大厦的画眉、喜鹊、燕子、孔雀楼，以及将军澳尚德邨以「仁义礼智信廉美明」命名的楼宇。有网民赞叹彩云邨两幢相邻的楼宇名字犹如对联一样（如甘霖楼对时雨楼、日月楼对星辰楼），美得令人想拜读。

这场由迷路引发的「街道文化祭」，引发无数网民共鸣，有网民直言「希望成日话文言文、中国文学冇用𠮶啲人睇吓呢堆街名」，认为靓的文字和街名绝不是无缘无故走出来的，而这正正反映出香港的文化底子。

来源：jo61420＠Threads

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