内地母女湾仔遇储物柜惊魂求救无门 港人凭机智「一招」破解获90度鞠躬致谢 网民激赞：智商200｜Juicy叮

在街头遇到陌生人搭讪求助，不少人的第一反应或许是遇上骗徒，纷纷选择急步离开。有港女昨日（29日）在湾仔街头遇求助人士，则选择放下防备，不仅成功帮助一对赶高铁的内地母女解困，更凭借超强观察力与转数，化解了一场「储物柜惊魂」。

事件在社交平台Threads上公开后，迅速成为网络热话，大批网民纷纷大赞事主心地善良：「Proud of you 香港人！」「你真系好好，香港人应该要系咁㗎......我哋一齐继续将善意向全香港推广」。

以为遇借钱党行骗 港女见一情况停步了解

楼主在帖文中表示，昨日（29日）在湾仔港铁站外，被一对神情急切的内地母女截停。楼主忆述当时情况：「听到佢哋开场白：赶高铁，有嘢想揾我帮手，以为系借钱党。」不过，见对方态度有礼，楼主决定停下了解。

原来这对母女早前在路边使用了暂存柜，但因不熟悉操作，第一次放置物品时不慎关上柜门，随后她们重新打开并放好行李便去购物。怎料准备取回行李赶赴高铁站时，系统却不断显示密码或柜门错误。

行李惨遭「生吞」 客服长响无人听

由于母女没有香港电话，路人亦掂行掂过未有理会，楼主便仗义帮忙致电24小时客服热线，结果却是「打咗四次过去，长响冇人听」，网站亦无在线客服。

在一筹莫展之际，楼主展现出极强的解难能力，楼主留意到暂存柜萤幕显示「可使用格数4/4」，即代表所有柜均处于无人使用的状态。

机智识破系统盲点 疯狂F5「盲抽」行李

楼主推断，该款储物柜属一次性使用，母女打开过一次后再放行李进去，其实是把物品放在一个系统判定为「空置」的随机分配格内。楼主更心寒地指出，若这几小时内有其他路人随机租用到那一格，打开就会直接看到并可能拿走她们的所有行李，非常惊险。

为了与时间竞赛，楼主向母女提议花几十元当作重新租用储物柜，看看能否随机弹出装有她们行李的那一格。心急狂焚的母女随即表示无所谓，众人便在机前「疯狂refresh存物功能」。虽然女儿尝试了七次都不成功，但楼主出手第二次就立刻幸运地打开了正确的柜门。

重获行李的那一刻，两母女激动得转身向楼主「90度鞠躬」，母亲更感触地表示：「真的太感谢你了一直没人愿意听我们说话。」

打破「骗徒滤镜」 网民叹：信任消耗下的珍贵善意

帖文引发极大回响，大量网民惊叹楼主临危不乱的分析能力，直呼「智商200」、「柯南上身咁」。同时，事件亦引发了网民对「街头信任危机」的深刻讨论。不少网民坦言，近年看过太多街头骗局，令港人的防备心大增。有网民无奈道出大众的心声：「就系因为太多骗局，消耗咗正常人嘅善心。依家见到有人求助，第一反应已经唔系『帮唔帮』，而系『系咪又系骗局』，人与人之间最基本的信任，消耗殆尽......」有网民坦言：「喺唔知佢地想点嘅情况下，我一定会保护自己，唔会停低听佢讲嘢，因为我先入为主，觉得佢一定系想呃我......我认我唔够善良」。

正因社会上充斥著这种自我保护的惯性，楼主这次的拔刀相助才更显难能可贵，有网民由衷地感激楼主为社会注入正能量：「今日呢位路人，能破除这种惯性，停下来听她们讲完，已是难得。」并大赞楼主「选择了不被骗徒的阴影支配，依旧以善意对人。但这份选择，在今日尤其珍贵」，更祝愿那对母女的感谢，能成为楼主「善心之路上的小小回响」。

盼楼主善意向全港推广：其实香港人好多事都会愿意帮

不少网民指出，其实港人均乐于助人，希望楼主善意助人的心态能获推广：「你真系好好，香港人应该要系咁㗎，易地而处就系如果你去到外国徬徨无助嘅时候，有个热心嘅人去出手帮你，真系一件好好嘅事，感谢你，我哋一齐继续将善意向全香港推广。」「Proud of you 香港人！」「其实香港人好好，好多事都会愿意帮」。有相信为内地网民更以简体字留言赞扬：「香港真系好多好心人，我自己都得到过帮助。」

无惧风险 楼主亲解仗义相助原因

面对网民的盛赞与对街头骗案的忧虑，楼主亦理性回应指，自己听到普通话时其实也有戒心，但经过风险评估，认为当时身处闭路电视之下、人来人往的地铁站口，而且「肯定冇任何肢体接触，又唔使要我啲咩个人资料」，觉得安全才决定帮手。

楼主更豁达表示，无论哪里都有好人和坏人，只要将心比己，在能力范围内帮助有需要的人便可。

来源：psychotet＠Threads

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